軍事用レーダー市場、（CAGR）が 3.6％で成長｜2035年658億米ドルへ向けた次世代防衛需要を分析 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
軍事用レーダー市場は、2025年の169億米ドルから2035年には658億米ドルへと急成長すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は3.6％に達すると見込まれています。本市場は、電波を用いて対象物の方位、距離、速度を精密に測定するシステムであり、防衛戦略における不可欠なインフラとして、航空機、ミサイル、無人機（UAV）、艦艇、陸上車両などの監視・追尾・誘導・脅威対応に広く活用されています。
最新動向と技術革新がもたらす市場拡大
近年、無人航空機（UAV）やステルス機の普及、さらに高度化する戦闘技術による脅威の増加が、市場の急成長を後押ししています。これに対応する形で、アクティブ電子走査アレイ（AESA）、デジタルビームフォーミング、AIを活用した信号処理などの技術が導入され、レーダー性能は飛躍的に向上しています。複雑化する戦闘環境において、高解像度かつ多機能なレーダーシステムは、迅速な状況認識と正確な脅威対応を可能にし、従来の監視・探知能力を大きく超える価値を提供しています。
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AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入は、レーダーシステムの探知精度や自動追尾能力を飛躍的に高める役割を果たしています。AIは、膨大な信号データをリアルタイムで解析し、複雑な飛行経路やステルス機の特性を迅速に把握します。これにより、防空部隊は即時に対応策を講じることが可能となり、戦術的優位性が確保されます。また、AIによる自動化は、人為的ミスの低減と運用コストの削減にも寄与し、軍事用レーダー市場における新たな成長ドライバーとして注目されています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年には、地上ベースプラットフォームが市場収益の大半を占有
● UAVやステルス機の脅威増加により、高性能レーダーシステムの導入が加速
● AIを活用したリアルタイム信号処理技術の商用化が進展
● 北アメリカ市場は、米国防総省の積極的投資により依然として世界のリーダー
これらの動向は、戦略的防衛計画を立案する上で重要な指標となり、市場参入や投資判断の根拠となります。
市場を牽引する要因
防空システムへの投資拡大は市場成長の最大の要因の一つです。高度な航空脅威に対抗するため、各国は既存の防衛インフラを近代化し、高解像度レーダーの導入を推進しています。特に、UAVによる偵察や戦術作戦の拡大は、より迅速で正確な探知・追尾機能を求める要請を生み出し、市場の成長を加速させています。さらに、自動化とデータ統合の進展により、複雑な戦場環境下でも防衛力を最大化することが可能となっています。
主要企業のリスト：
● Airbus SE
● BAE Systems plc
● Elbit Systems Ltd
● Honeywell International Inc.
● Israel Aerospace Industries
● L3Harris Technologies Inc.
● Leonardo S.p.A.
● Lockheed Martin Corporation
● Northrop Grumman Corporation
● Raytheon Technologies Corporation
● Saab AB
● Teledyne Technologies Incorporated
● Thales Group
市場の制約と課題
一方で、ステルス技術およびレーダー妨害技術の進展は、市場の成長を制約する要因です。特殊素材や航空機設計によるレーダー回避技術は、従来型レーダーの検知・追尾能力を低下させます。また、電子妨害装置による信号飽和は、レーダーエコーの正確な取得を阻害します。こうした技術は、米空軍のB-21レイダーや多機能妨害システム「カラエトロン・アタック」にも反映されており、市場参入者は高性能システムの開発と防御対策の両立を迫られています。
最新動向と技術革新がもたらす市場拡大
近年、無人航空機（UAV）やステルス機の普及、さらに高度化する戦闘技術による脅威の増加が、市場の急成長を後押ししています。これに対応する形で、アクティブ電子走査アレイ（AESA）、デジタルビームフォーミング、AIを活用した信号処理などの技術が導入され、レーダー性能は飛躍的に向上しています。複雑化する戦闘環境において、高解像度かつ多機能なレーダーシステムは、迅速な状況認識と正確な脅威対応を可能にし、従来の監視・探知能力を大きく超える価値を提供しています。
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AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入は、レーダーシステムの探知精度や自動追尾能力を飛躍的に高める役割を果たしています。AIは、膨大な信号データをリアルタイムで解析し、複雑な飛行経路やステルス機の特性を迅速に把握します。これにより、防空部隊は即時に対応策を講じることが可能となり、戦術的優位性が確保されます。また、AIによる自動化は、人為的ミスの低減と運用コストの削減にも寄与し、軍事用レーダー市場における新たな成長ドライバーとして注目されています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年には、地上ベースプラットフォームが市場収益の大半を占有
● UAVやステルス機の脅威増加により、高性能レーダーシステムの導入が加速
● AIを活用したリアルタイム信号処理技術の商用化が進展
● 北アメリカ市場は、米国防総省の積極的投資により依然として世界のリーダー
これらの動向は、戦略的防衛計画を立案する上で重要な指標となり、市場参入や投資判断の根拠となります。
市場を牽引する要因
防空システムへの投資拡大は市場成長の最大の要因の一つです。高度な航空脅威に対抗するため、各国は既存の防衛インフラを近代化し、高解像度レーダーの導入を推進しています。特に、UAVによる偵察や戦術作戦の拡大は、より迅速で正確な探知・追尾機能を求める要請を生み出し、市場の成長を加速させています。さらに、自動化とデータ統合の進展により、複雑な戦場環境下でも防衛力を最大化することが可能となっています。
主要企業のリスト：
● Airbus SE
● BAE Systems plc
● Elbit Systems Ltd
● Honeywell International Inc.
● Israel Aerospace Industries
● L3Harris Technologies Inc.
● Leonardo S.p.A.
● Lockheed Martin Corporation
● Northrop Grumman Corporation
● Raytheon Technologies Corporation
● Saab AB
● Teledyne Technologies Incorporated
● Thales Group
市場の制約と課題
一方で、ステルス技術およびレーダー妨害技術の進展は、市場の成長を制約する要因です。特殊素材や航空機設計によるレーダー回避技術は、従来型レーダーの検知・追尾能力を低下させます。また、電子妨害装置による信号飽和は、レーダーエコーの正確な取得を阻害します。こうした技術は、米空軍のB-21レイダーや多機能妨害システム「カラエトロン・アタック」にも反映されており、市場参入者は高性能システムの開発と防御対策の両立を迫られています。