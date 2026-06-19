夏至の日(6月21日)「冷蔵庫の日」に向け冷蔵庫の上手な使い方の紹介などの啓発活動を実施！
一般社団法人日本電機工業会(JEMA)は、例年冷蔵庫が最も活躍する梅雨から夏への節目である夏至の日(今年は6月21日)を『冷蔵庫の日』と定め、冷蔵庫の上手な使い方の紹介などの啓発活動を実施しています。
ウェブサイトでは、「あしたをラクに たよれる家事のパートナー」と題し、最新の大容量冷蔵庫の省エネ性、鮮度保持、省スペース、収納及びご家庭にあった冷蔵庫の容量、多機能な冷凍室、IoT機能などを紹介してまいります。また、これらの内容を動画で簡単にご覧いただくことができます。
ウェブサイトのご案内1
「冷蔵庫の日」ウェブサイト
URL： https://www.reizoukonohi-cp.jp/
食品ロス対策動画
カテサポ紹介動画
《一般社団法人日本電機工業会 冷蔵庫専門委員会 加盟各社》
アクア株式会社 シャープ株式会社 東芝ライフスタイル株式会社
パナソニック株式会社 日立グローバルライフソリューションズ株式会社
三菱電機株式会社
【法人概要】
一般社団法人日本電機工業会
所在地： 〒102-0082 東京都千代田区一番町17-4
URL ： https://www.jema-net.or.jp/