【横浜市立大学】学生と地域企業・高校生による商品開発プロジェクト始動

地元高校生および八島農具興業株式会社（鳥取県倉吉市）と連携し、伯耆鍛冶に関するプロジェクトを実施。本学の学生が商品企画や広報を担当し、2026年６月５日よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で包丁とまな板のセットを販売しています。倉吉市はかつて鍛冶の町として栄えましたが、現在は２軒のみとなっており、本企画はその技術を活用した商品を展開する取り組みです。商品は、八島農具興業による包丁と鳥取県産のまな板を組み合わせたセットです。