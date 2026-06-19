『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全55+8種が集結する世界で唯一の特設自販機が浅草寺に登場

※（写真）自動販売機設置イメージ











全55＋8種のホームランボトルの中から大谷選手が選んだ”ホームランボトル“は、優勝へのマジックが点灯した2025年8月24日のパドレス戦で放った「45号」でした！この45号はホームランを放った後の右手を挙げて背番号を背負い走る後ろ姿が印象的なデザインです。