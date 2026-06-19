今年もツール・ド・フランスの風をカフェで感じるツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFÉ＠ONOMICHI」ONOMICHI U2で期間限定オープン

今年もツール・ド・フランスの風をカフェで感じるツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFÉ＠ONOMICHI」ONOMICHI U2で期間限定オープン