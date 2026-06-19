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今年もツール・ド・フランスの風をカフェで感じるツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFÉ＠ONOMICHI」ONOMICHI U2で期間限定オープン
常石グループである、ツネイシ ランド＆シー株式会社（本社：広島県尾道市浦崎町1364番地6、代表者：代表取締役社長 梅田幸治）が運営するONOMICHI U2は、ツール・ド・フランスの魅力が詰まったツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFÉ＠ONOMICHI」を6月30日(火)〜7月26日(日)まで期間限定でオープンします。フランスらしいデザインが魅力なツール・ド・フランス公認グッズをはじめ、店内のスクリーンでレースを観戦しながら、ツール・ド・フランスにちなんだONOMICHI U2オリジナル限定メニューもお楽しみいただけます。
＜主なONOMICHI U2オリジナルメニュー＞
◆マイヨ・ジョーヌエスプレッソトニック（販売価格：900円税込）
ツール・ド・フランスの個人総合成績1位の選手に与えられる黄色のリーダージャージ（マイヨ・ジョーヌ）から着想を得た、瀬戸内の柑橘の風味を重ねたエスプレッソトニック。瀬戸内レモンの柔らかな苦味が感じられ、甘さ控えめ、飲み進めるほどに表情が変わる一杯です。
◆カフェ ノワゼット（販売価格：750円税込）
エスプレッソと少量のスチームミルクで仕上げる濃厚なコーヒードリンク。ライド前に目覚めの一杯に最適です。
◆季節のタパス3種盛り合わせ（販売価格：880円税込）
今年のツール・ド・フランスはスペイン・バルセロナからスタート。その開催地にちなみ、食事のはじまりには夏らしい前菜の盛り合わせを用意しました。スペイン風タパス3種です。
夏野菜の冷製とクリアトマトのジュレ / ムール貝の香草パン粉焼き / スパニッシュオムレツ
◆旬魚とリゾットのパイ包み焼き 瀬戸内レモンのヴァンブランソース（販売価格：1870円税込）
フランス料理を代表するアン・クルートをオマージュし、瀬戸内の旬魚（鱸）を香ばしく炭火焼きにし、さらに魚介出汁をベースにした生ハムとアスパラのリゾットを重ねパイ包みにしました。ソースは瀬戸内産レモンを使用したヴァンブランソースで軽やかに仕上げています。
◆瀬戸内レモン香る ヌガーグラッセ（販売価格：880円税込）
フランス発祥の冷たい伝統菓子「ヌガーグラッセ」をアレンジしたデザートです。軽やかなくちどけの生地にナッツやドライフルーツを散りばめ、スペイン産クリームチーズでやさしいコクを添えました。仕上げに瀬戸内レモンの爽やかな香りを添えた、初夏にふさわしい上品な一品です。
オリジナルメニューは「Tour de France CAFÉ」特設サイトに公開しています。
https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/
「Tour de France CAFÉ」は、日本国内におけるツール・ド・フランスの放映権を持ち、全21ステージを独占生中継するメディアパートナー のJ-SPORTSが、レースの開催期間（7月4日〜26日）にあわせて東京、大阪、尾道の3エリアにおいて期間限定でプロデュースするツール・ド・フランス公認のコラボレーションカフェです。
Tour de France CAFÉ＠ONOMICHI
・期間：2026年6月30日（火）〜7月26日（日）
・場所：ONOMICHI U2 各ショップ
・営業時間：Butti Bakery/Yard Café 9:30〜18:30
The RESTAURANT ※ランチ営業のみ
平日11:30〜14:30 L.O
土日祝11:30〜15:00 L.O
SHIMA SHOP 10:00〜18:00
・定休日：無休
【ツール・ド・フランス】
毎年7月にフランス（および周辺国）で開催される、世界最大かつ最高峰の自転車ロードレース。スペイン・バルセロナで開幕する2026年ツール・ド・フランスは、フランスと国境を接するピレネー山脈から移動ステージを挟み中央山塊へ。その後ヴォージュ、ジュラとフランスを巡り、最終決戦のアルプス山脈で佳境を迎え、2日連続のラルプデュエズを越え、全21ステージを駆け抜けた選手たちはパリ・シャンゼリゼでフィニッシュを迎えます。
【ONOMICHI U2】
かつての海運倉庫をリノベーションしてつくられたONOMICHI U2は、サイクリストの聖地・しまなみ海道の本州側の始点である尾道に位置する複合施設です。「まちの中のちいさなまち」をテーマに、施設全体を一つの街に見立て、ホテルやせとうちの旬が味わえるレストランをはじめ、バー、カフェ、セレクトショップ、自転車プロショップを併設しています。
本件に関するお問合わせ先
ツネイシ ランド＆シー株式会社 広報担当 scpress@tsuneishi.com
関連リンク
Tour de France CAFÉ
https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/
◆マイヨ・ジョーヌエスプレッソトニック（販売価格：900円税込）
ツール・ド・フランスの個人総合成績1位の選手に与えられる黄色のリーダージャージ（マイヨ・ジョーヌ）から着想を得た、瀬戸内の柑橘の風味を重ねたエスプレッソトニック。瀬戸内レモンの柔らかな苦味が感じられ、甘さ控えめ、飲み進めるほどに表情が変わる一杯です。
◆カフェ ノワゼット（販売価格：750円税込）
エスプレッソと少量のスチームミルクで仕上げる濃厚なコーヒードリンク。ライド前に目覚めの一杯に最適です。
◆季節のタパス3種盛り合わせ（販売価格：880円税込）
今年のツール・ド・フランスはスペイン・バルセロナからスタート。その開催地にちなみ、食事のはじまりには夏らしい前菜の盛り合わせを用意しました。スペイン風タパス3種です。
夏野菜の冷製とクリアトマトのジュレ / ムール貝の香草パン粉焼き / スパニッシュオムレツ
◆旬魚とリゾットのパイ包み焼き 瀬戸内レモンのヴァンブランソース（販売価格：1870円税込）
フランス料理を代表するアン・クルートをオマージュし、瀬戸内の旬魚（鱸）を香ばしく炭火焼きにし、さらに魚介出汁をベースにした生ハムとアスパラのリゾットを重ねパイ包みにしました。ソースは瀬戸内産レモンを使用したヴァンブランソースで軽やかに仕上げています。
◆瀬戸内レモン香る ヌガーグラッセ（販売価格：880円税込）
フランス発祥の冷たい伝統菓子「ヌガーグラッセ」をアレンジしたデザートです。軽やかなくちどけの生地にナッツやドライフルーツを散りばめ、スペイン産クリームチーズでやさしいコクを添えました。仕上げに瀬戸内レモンの爽やかな香りを添えた、初夏にふさわしい上品な一品です。
オリジナルメニューは「Tour de France CAFÉ」特設サイトに公開しています。
https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/
「Tour de France CAFÉ」は、日本国内におけるツール・ド・フランスの放映権を持ち、全21ステージを独占生中継するメディアパートナー のJ-SPORTSが、レースの開催期間（7月4日〜26日）にあわせて東京、大阪、尾道の3エリアにおいて期間限定でプロデュースするツール・ド・フランス公認のコラボレーションカフェです。
Tour de France CAFÉ＠ONOMICHI
・期間：2026年6月30日（火）〜7月26日（日）
・場所：ONOMICHI U2 各ショップ
・営業時間：Butti Bakery/Yard Café 9:30〜18:30
The RESTAURANT ※ランチ営業のみ
平日11:30〜14:30 L.O
土日祝11:30〜15:00 L.O
SHIMA SHOP 10:00〜18:00
・定休日：無休
【ツール・ド・フランス】
毎年7月にフランス（および周辺国）で開催される、世界最大かつ最高峰の自転車ロードレース。スペイン・バルセロナで開幕する2026年ツール・ド・フランスは、フランスと国境を接するピレネー山脈から移動ステージを挟み中央山塊へ。その後ヴォージュ、ジュラとフランスを巡り、最終決戦のアルプス山脈で佳境を迎え、2日連続のラルプデュエズを越え、全21ステージを駆け抜けた選手たちはパリ・シャンゼリゼでフィニッシュを迎えます。
【ONOMICHI U2】
かつての海運倉庫をリノベーションしてつくられたONOMICHI U2は、サイクリストの聖地・しまなみ海道の本州側の始点である尾道に位置する複合施設です。「まちの中のちいさなまち」をテーマに、施設全体を一つの街に見立て、ホテルやせとうちの旬が味わえるレストランをはじめ、バー、カフェ、セレクトショップ、自転車プロショップを併設しています。
本件に関するお問合わせ先
ツネイシ ランド＆シー株式会社 広報担当 scpress@tsuneishi.com
関連リンク
Tour de France CAFÉ
https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/