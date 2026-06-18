「コミLab.」がイオンモール幕張新都心に誕生！『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』公式グッズ1,300種類以上が集結！

株式会社未来屋書店※参考画像：「コミLab.」成田店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年6月20日（土）より、イオンモール幕張新都心店内の「未来屋書店 幕張新都心店」にて展開中のコミック・アニメグッズ専門コーナー「コミLab.（コミラボ）」を大幅に増床し、リニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、コミック・ゲーム雑貨・アニメ雑貨に特化したエンターテインメント売場「コミLab.（コミラボ）」を新たに導入し、作品の世界観を体験できる、新たなエンターテインメント空間を提案します。

さらに、オープン記念として『崩壊3rd』購入特典企画や、『原神』キャラクター等身大パネル展示など、ファンには嬉しい企画を多数実施いたします。

■ 「コミLab.」幕張新都心店の特長

1. 人気アプリゲームの公式グッズが1,300種類以上集まる売場

『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』をはじめとした人気ゲームタイトルの公式グッズを豊富に取り揃えています。

種類は1,300種類を超え、アクリルスタンドや缶バッジなどの定番アイテムから、最新商品まで幅広く展開されます。ゲームの世界観を再現した装飾で、何度訪れても楽しめる売場となっています。

※参考画像「コミLab.」成田店

2. 『崩壊3rd』関連商品を店頭購入で特典プレゼント

リニューアルを記念して、店頭購入特典施策を実施いたします。

購入特典配布開始日：6月20日(土)

購入特典：「崩壊3rd 特典シールセット」

期間中『崩壊3rd』関連商品を税込3,300円以上お買い上げで進呈

※特典はなくなり次第終了となります。

※1会計につきおひとり様1点までのお渡しとなります。

3. 『原神』煌めく夜の宴シリーズバージョンの神里綾人等身大パネル展示

6月26日（金）より、店内に『原神』に登場するキャラクター「神里綾人」の等身大パネルを展示いたします。同日より、煌めく夜の宴シリーズVol2の公式グッズ販売も実施いたしますので、ご来店の際には、ぜひ記念撮影をお楽しみください。

■『原神』煌めく夜の宴シリーズバージョン「神里綾人」

掲出開始日：6月26日（金）

※画像はイメージです。■「コミLab.」とは

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテインメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 幕張新都心店

【住所】 〒261-8535千葉県千葉市美浜区豊砂1-5

イオンモール幕張新都心 エキマエ2F

【電話番号】 070-6945-0922

【営業時間】 10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp