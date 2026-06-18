『Ray』2026年8月号は6月23日(火)発売！通常版表紙は初単独表紙の畑芽育さん、特別版表紙はJO1とINIから結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」が降臨！

株式会社DONUTS《2026年8月号通常版表紙:畑芽育さん》《2026年8月号特別版表紙:JI BLUE》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、2026年6月23日(火)に2026年8月号を発売します。

通常版は俳優の畑芽育さんが初の単独表紙を飾ります。特別版はサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1・INIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが表紙を務めます。

【予約・購入はこちら】

・通常版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/0bmWJ4E7

・特別版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/03eNdVJq

■通常版表紙は、畑芽育さんが『Ray』初ソロ表紙！

通常版表紙は話題作への出演が続く畑芽育さん！2025年9月号での表紙から約1年ぶりに初の単独表紙でカムバックしました。自然をバックに撮影されたキュートな1枚は、畑さんのピュアさと美しさが共存する、眩いほどの透明感を放つ表紙に仕上がっています。

カバーガール企画は「今年は何して過ごす？夏のはじまりは、畑芽育と(ハート)」！飾らない笑顔とキラキラ輝くハッピーオーラでみんなを魅了する畑さん。行きたい場所もやりたいこともたくさんあって心ときめく夏の始まりを、夏の太陽すら味方につけて撮影された畑さんの撮り下ろしカットとともにお届けします。スペシャルインタビューも読み応え十分！ぜひお楽しみに(ハート)

さらに、『Ray』でしか見ることのできない畑さんの特別な夏ビジュアルを収めた両面スペシャルピンナップも付属します。

■特別版はJI BLUE！ポスター＆フォトカード風の両面スペシャルピンナップも必見！

特別版表紙は、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが登場！ブラック＆ホワイトのシンプルかつクールなスタイリングだからこそ、彼らの持つ麗しさと艶やかさ、そして凛々しい佇まいが際立つ、12人の圧巻のオーラに魅了される表紙となりました。

「HOTなスペシャルユニットにくぎづけ(ハート)夏・汗・JI BLUEはじまる。」と題したカバーボーイ企画では、サッカーを通じて1つになった、グループの垣根を超えた12人のメンバーを深掘りします。クールなビジュアルとのギャップがたまらない12人でのわちゃわちゃトークや、各グループに関してのエピソードも飛び交うインタビュー、『Ray』でしか見られないレアなケミショットなど、彼らの魅力を余すところなくたっぷりと詰め込みました。そして、ここでしか手に入らない、ポスター＆フォトカード風の両面スペシャルピンナップも付属します。永久保存版の一冊をぜひご覧ください。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなります。

■大特集テーマは「2026年夏 一生分遊びたい！」

今号の大特集は、「2026年夏 一生分遊びたい！」と題して、海やBBQ、夜飲みや夏フェスなど、夏のワクワクが止まらないRayガールのための予定別コーデから、見るだけで気分が上がるカラフル小物や水着、さらに猛暑にも負けない耐久メイクまで、最高のかわいい夏の思い出づくりを後押しします！

「田中美久とぷりかわ水着」企画には、令和イチのメロボディの持ち主、田中美久さんをゲストに迎え、甘さたっぷりなとっておきの水着をご紹介します。

眼福すぎる総勢34人が集結した「イケメンアスリートSNAP」では、編集部が本気で見つけたスポーツ美男子たちが目白押し！スポーツシーズン到来に合わせ、誌面で気になる選手を見つけたらぜひ試合会場にも足を運んでみてはいかがでしょうか。

さらに、今大注目のガールズグループ・Hearts2Heartsがついに『Ray』初登場！連載企画「LOVE PERSON」拡大版として、世界で活躍するメンバー8人の魅力を余すところなくお届けします。

■『Ray』2026年8月号について

2026年6月23日(火)に発売する2026年8月号の通常版表紙は畑芽育さん、特別版表紙はJI BLUEがそれぞれ務めます。今号の大特集テーマは「2026年夏 一生分遊びたい！」。夏イベントを制覇するための楽しみ方や盛れる服などを凝縮してお届けします。

【商品情報】2026年8月号 通常版

表紙 : 畑芽育

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年6月23日(火)

Amazon : https://amzn.asia/d/0bmWJ4E7

2026年8月号 特別版

表紙 : JI BLUE

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年6月23日(火)

Amazon : https://amzn.asia/d/03eNdVJq

■『Ray』について

1988年に創刊された女性向けファッション誌。大学生を始めとする20代前後の女性に向けて、「365日、もっと可愛いワタシになる」をキャッチフレーズに、ファッションやグルメ、美容などのトレンド情報を発信しています。

公式サイト : https://ray-web.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ray.magazine/

X : https://x.com/mag_ray

YouTube : https://www.youtube.com/@RayTV_magazine

TikTok : https://www.tiktok.com/@ray_official

発行元:株式会社DONUTS ( https://www.donuts.ne.jp/ )

発売元:株式会社主婦の友社 ( https://shufunotomo.co.jp/ )

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/