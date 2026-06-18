LOVEBOAT「CLEAR SERIES」RELEASE！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：迎 祐次）が展開するファッションブランド「LOVEBOAT（ラブボート）」より、透け感のあるクリア素材に、LOVEBOATらしい大胆なロゴやグラフィックを落とし込んだ「CLEAR SERIES」が6月下旬より発売。Y2Kムードを感じさせるデザインは、ポーチとしてはもちろん、“見せるバッグ”としてコーディネートのアクセントにもぴったり。お気に入りの小物を入れて、自分らしいスタイリングを楽しめるアイテムです。夏らしい軽やかな素材感と存在感のあるデザインで、バッグの中までかわいく演出します。



■商品ラインアップ

【クリアポーチ】

価格：2,090円（税込）



【クリアミニボストンショルダー】

価格：3,190円（税込）

■販売情報

LOVEBOAT ONLINESTOREhttps://loveboat.online/

この夏、コーディネートの主役になるCLEAR SERIESをぜひお楽しみください。

■LOVEBOATについて

1994年、渋谷で誕生したファッションブランド『LOVEBOAT』。“個性は、自分で創り出す”。そのコンセプトのもと、既成概念にとらわれないスタイルを提案してきました。変わらない印象的なロゴと、エッジの効いたデザイン。当時の空気感を大切にしながら、現代のスタイルへとアップデートしています。ファッションを通じて、自分らしさを楽しむすべての人へ。LOVEBOAT, your style, your way.

＜ONLINE STORE＞

https://loveboat.online/

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/loveboat_official/

■イーカムグループについて

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くの

お客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/(http://ecome.co.jp/)

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/(https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/)