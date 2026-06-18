端午節の季節に味わう、重慶飯店総料理長 監修の手作り中華ちまき

株式会社 重慶飯店

株式会社重慶飯店（横浜市中区山下町185番地 代表取締役 李 宏道）は、2026年6月8日（月）より、季節限定商品「豚バラ肉と塩卵入り中華ちまき2個入」の販売を開始いたしました。

詳細を見る :https://www.jukeihanten.com/menu/25412/

中国では端午節に欠かせない食文化として親しまれている粽子（ちまき）。重慶飯店では、総料理長・陳 一明が食材を厳選し、大ぶりな豚バラ肉、干し椎茸、干し海老、家鴨の塩卵、落花生をもち米で包み込み、一つひとつ手作りで仕上げました。

豚バラ肉の旨味、干し椎茸と干し海老の奥深い香り、家鴨の塩卵のやさしい塩味、落花生の食感が重なり合い、もち米の穏やかな甘みとともに広がる、食べごたえのある中華ちまきです。

端午節の季節に、横浜中華街の老舗・重慶飯店が届ける本格的な味わいをぜひお楽しみください。

詳細は下記となります。

商品概要

商品名：豚バラ肉と塩卵入り中華ちまき

発売日：2026年6月8日（月）

価格：1,800円（税込） 内容量：2個

賞味期限：製造日より12日

販売店舗：重慶飯店 直営売店

横浜中華街4売店：（重慶飯店本館・第一・第二・新館）

株式会社重慶飯店

1959年創業。横浜中華街で初の四川料理レストランからはじまり、1981年に横浜中華街で国際級のシティホテル「ホテルホリデイ・イン横浜」(現ローズホテル横浜)をオープン。また自社工場での点心や菓子の製造販売、惣菜販売を展開。

横浜中華街に根ざし、ホテル、レストラン、売店を運営。

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