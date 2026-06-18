ネコになったら、ニャりたい放題！？カジュアルアドベンチャーゲーム『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』本日発売

株式会社セガ

株式会社セガは、Double Dagger Studioが開発するNintendo Switch(TM)向けソフト『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』を本日6月18日（木）に発売しました。

『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』

アナウンストレーラー：

https://www.youtube.com/watch?v=qRMDlG4k_7o(https://www.youtube.com/watch?v=qRMDlG4k_7o)

本作は、猫になって街を気ままに探索するカジュアルアドベンチャーゲームです。

飼い主とはぐれてしまった黒猫の主人公は、新たな発見が溢れるオープンワールドの街を自由に歩き回りながら、家へ帰ることを目指します。おしゃべりな動物たちと友達になったり、人間にいたずらを仕掛けたり、街中で見つけた帽子でおしゃれを楽しんだり、暖かな日差しの中でお昼寝をしたり――。

すべてはプレイヤー次第。猫ならではの気ままな暮らしをお楽しみください。

■Xフォロー＆引用リポストプレゼントキャンペーン

パッケージ版発売を記念し、公式X（エックス）アカウント（@LittleKitty_JP(https://x.com/LittleKittyJP)）にて、フォロー＆リポストキャンペーンを2026年7月1日（水）まで実施中です。Xアカウントをフォローのうえ、キャンペーン対象ポストをリポストいただくことで応募完了となります。

抽選で合計10名様に『リトルキティ・ビッグシティ』特製グッズなどをプレゼントいたします。奮ってご応募ください。

【開催期間】2026年7月1日（水）23:59まで

【プレゼント内容】

・A賞：オリジナルTシャツ＆缶バッジセット（4名様）

・B賞：オリジナルトートバック＆エナメルピンセット（5名様）

・C賞：Nintendo Switch(TM)『リトルキティ・ビッグシティ』パッケージ版ソフト（1名様）

【応募方法】

その1：公式X（@LittleKitty_JP(https://x.com/LittleKittyJP)）をフォロー

その2：キャンペーン対象ポスト(https://x.com/LittleKittyJP/status/2067437109687026170)をリポストする

■猫カフェ・Cat Cafe MOFFとのコラボを実施中！

株式会社MOFFが運営する猫カフェ“Cat Cafe MOFF”(https://moff-moff.jp/cat-cafe/)の日本国内全店舗において、2026年6月28日（日）までコラボレーションキャンペーンを実施しています。

コラボ期間中にCat Cafe MOFFをご利用いただいた方には、オリジナルステッカー（数量限定、なくなり次第終了）をプレゼントいたします。また一部店舗では、販売中のラテアートを『リトルキティ・ビッグシティ』デザインで提供いたします。

●コラボラテアート 実施店舗

仙台PARCO店、高崎オーパ店、イオンモール川口前川店、コクーンシティさいたま新都心店、モラージュ菖蒲店、セブンパークアリオ柏店、グランベリーパーク店、コースカベイサイドストアーズ店、イオンモール須坂店、静岡PARCO店、イオンモール浜松志都呂店、名古屋PARCO店、ららぽーと安城店、イオンモール豊川店、天王寺ミオ店、イオンモールりんくう泉南店、アリオ倉敷店、SHIMINT HIROSHIMA店、minamoa広島店、イオンモール広島府中店、イーアス沖縄豊崎店

Cat Cafe MOFF公式サイト：https://moff-moff.jp/cat-cafe/(https://moff-moff.jp/cat-cafe/)

(C)株式会社MOFF

■参考：Double Dagger Studioとは

Double Dagger Studioは、米国ワシントン州シアトルに拠点を置き、ベテランゲーム開発者のマット・T・ウッドによって設立された、インディーゲーム開発スタジオで、各種インディーゲームアワード等で受賞歴を持っています。同スタジオは、世界中で数百万人のプレイヤーに親しまれているコージー系探索ゲーム『Little Kitty, Big City』で知られています。魅力的なキャラクターを軸とした体験づくりを強みとし、グローバルに幅広い支持を獲得しています。

公式サイト：https://www.doubledaggerstudio.com/

■参考：Fangamerとは

Fangamerは、2008年に米国アリゾナ州ツーソンで設立されたゲーム関連グッズメーカーです。ゲームファンの視点を大切にし、企画・デザインから製造、出荷までを一貫して自社で手がけています。取り扱い商品はいずれも各ゲームタイトルの正式ライセンスを取得したオフィシャルグッズとなり、2017年には、日本支社となるFangamer Japanを愛知県蒲郡市に設立。アメリカ本社からの輸入商品に加え、日本のアーティストやデザイナーと共同制作したオリジナル商品も展開しています。

公式サイト：https://www.fangamer.jp/

公式X：https://x.com/FangamerJP

【製品概要】

商品名：リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：発売中（2026年6月18日（木）発売）

希望小売価格：パッケージ版 3,618円（税込3,980円）

ジャンル：カジュアルアドベンチャー

プレイ人数：1人

メーカー：Double Dagger Studio

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：

Little Kitty, Big City(TM)

(C) 2024-2026 Double Dagger Studio LTD. All rights reserved.

公式サイト：https://little-kitty-big-city.sega.jp/

公式X：https://x.com/LittleKittyJP

※本パッケージ版は、2024年5月より発売中のデジタル版『Little Kitty, Big City』と同一の内容となります。

※画面は開発中のものです。

※セガは、アメリカの開発スタジオ・Double Dagger Studio社およびパブリッシャー・Fangamerと共同パブリッシング契約を結び、日本国内向けパッケージタイトルの製造・販売を担当いたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。