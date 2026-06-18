サッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」Nintendo Switch(TM)版でダウンロード版の予約開始！豪華ゲストと共に初実機プレイをお届けする配信番組の公開も決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) / Xbox Series X|S /STEAM(R)で2026年8月27日（STEAM(R)版は2026年8月28日）に発売予定のサッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」において、Nintendo Switch(TM)版でダウンロード版の予約を開始したことをお知らせいたします。

Nintendo Switch(TM)だけでなく PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S /STEAM(R)でもパッケージとダウンロード版どちらも予約受付中！パッケージ早期購入・プレオーダー特典にはゲーム内で使用できる日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」も入手できるので、ぜひお早目にご予約ください！

豪華ゲストを迎えた「発売決定記念番組」6月19日（金）20時よりプレミア公開決定！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QmNr1APKdus ]

番組では『キャプテン翼』を愛するペナルティ ヒデさん、ムーディ勝山さん、佐助さん、大鵬 太朗さんと共に、初公開となるゲームの実機プレイを通して本作の魅力をたっぷりお届けいたします！ゲストによるガチバトルも必見！

さらに、「超特装版」に付属する高橋陽一先生描き下ろしのキャラファイングラフやユニフォーム風Tシャツなど、豪華アイテムの実物もご紹介しておりますので、ぜひご視聴ください！

番組の内容をちょこっとお届け！予告編も公開中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Qoan1E7gN1E ]

本作の最新情報はゲーム公式サイトや公式Xアカウントをご覧ください。

公式サイト：https://cap2wf.bn-ent.net/(https://cap2wf.bn-ent.net/)

ゲーム公式 Xアカウント：https://x.com/Tsubasa_csgame(https://x.com/Tsubasa_csgame)

パッケージ版・ダウンロード版や豪華アイテムが付属する超特装版・特装版も予約受付中！

パッケージ版では豪華アイテムが付属する「超特装版」、ダウンロード版ではキャラクターパックなどのデジタルコンテンツがセットになった「アルティメットエディション」など、様々な販売形態をご用意しております。

さらに！日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」などの豪華な早期購入/プレオーダー特典もございますので、ぜひお早目にご予約ください。

▼詳細は公式サイトをチェック！

https://cap2wf.bn-ent.net/product/package.php

パッケージ版早期購入・ダウンロード版プレオーダー特典で日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」が手に入る！

日本代表選手が着用する最新デザインのホームユニフォームだけでなく、『キャプテン翼』の原作内でキャラクターたちが着用している「ワールドユース編」で描かれた日本代表のユニフォームや、ゲーム内アイテムの先行解放権2種が入手できます。ぜひお早目にご予約ください！

前作購入者特典

前作『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』をお持ちの方は、特典として南葛中と東邦学園のユニフォームと、ボールカスタマイズ「翼が若林へ叩きつけた挑戦状ボール」が入手可能！

ダウンロード版

ダウンロード版では通常版に加えて、DLC「キャラクターセット１～３」がセットになったシーズンパスや、各種ユニフォームなどのデジタルコンテンツがセットになった「アルティメットエディション」と「デラックスエディション」もご用意しております。

ダウンロード版：アルティメットエディションダウンロード版：デラックスエディション

▼収録内容など、詳細は公式サイトをご確認ください

https://cap2wf.bn-ent.net/product/download.php

パッケージ版：超特装版

パッケージ版では高橋陽一先生描き下ろしのキャラファイングラフ（シリアルNo.付）やユニフォーム風Tシャツなど、豪華なアイテムが付属する超特装版もご用意しております。

数量限定となりますので、ぜひご予約ください！

▼付属アイテム等の詳細は公式サイトをチェック！

https://cap2wf.bn-ent.net/product/package.php#product-1

【ゲーム概要】「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」とは？

世界よ。これがサッカーだ。

「キャプテン翼」の家庭用ゲームが6年ぶりに登場！シリーズ最大級のボリュームと、大幅にパワーアップしたフィールドアクションが堪能できるサッカーアクションゲーム！

本作の舞台はワールドユース編。ストーリーモードでは、ワールドユース編をベースに原作者、高橋陽一先生が監修したオリジナルシナリオが楽しめる！

さらに、オフライン・オンライン対戦ではライバルたちと競い合うことも可能！選手同士のスーパープレイの連続が予測不能な試合展開を生み出すネオサッカーアクションを体感せよ！

進化したアクション性

本作ではフィールド上のアクションが大幅にパワーアップ！

スーパームーブにシュート以外の、パス、ドリブル、タックル、ブロックを新規追加！

またゴールキーパーとの駆け引きが楽しめるシステムが追加されたので、原作キャラクターが驚愕したスーパーシュートをゴールキーパー視点でも体感することができます。

シリーズ最大級のボリューム

参戦するナショナルチームは全22ヵ国、プレイアブルキャラクター数は110体以上、新規ムーブも150種類以上と、前作「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」を大幅に超えるボリュームでさらなる激闘を楽しめる！

前作には登場しなかったチームに加えて、本作オリジナルのナショナルチームとキャラクターも多数参戦！人気キャラクターの1カット1カットに拘った演出が『キャプテン翼』の戦いをさらに盛り上げます。

原作者・高橋陽一先生が監修するオリジナルシナリオ

本作の舞台はワールドユース編。

ストーリーモードでは、ワールドユース編をベースに原作者、高橋陽一先生が監修したオリジナルシナリオを楽しめる！キミ自身が日本代表の1人となって戦う日本代表として戦う『NEW STARS ROUTE』をはじめ、原作のワールドユース編とは異なる「IF」ストーリーも収録！

原作では見られなかった強豪国の活躍も…？胸が躍る新たな『キャプテン翼』のシナリオを堪能せよ！

本作を彩る、魅力的なBGM！

前作で好評を博したゲーム内楽曲の作曲者・牧野 忠義（スピンソルファ）が、本作でも80曲以上のすべてのBGMの作曲を担当。王道スポーツアニメである『キャプテン翼』にふさわしい、爽快かつ壮大なBGMと共に、本作をお楽しみいただけます。

【キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS】 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2220_1_ec4601d8838465a2a3242089b2ada6b0.jpg?v=202606190952 ]

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