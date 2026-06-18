マックスマーラ、2027年リゾートコレクションを上海で発表　　　森星、ミシェル・ヨー、ケイティ・ホームズ、モード・アパトーをはじめとする豪華ゲストが多数来場

株式会社マックスマーラ ジャパン

6月16日（現地時間）、上海にて開催されたマックスマーラ 2027年リゾートコレクションに、森星をはじめ、ミシェル・ヨー、ケイティ・ホームズ、モード・アパトーなど世界各国から豪華なゲストが集結しました。

今年、創業75周年を迎えるマックスマーラは、上海のロングミュージアムを舞台に、2027年リゾートコレクションを発表いたしました。卓越したテーラリング技術とイノベーション、そして時代を超えるエレガンスを追求し続けてきた75年の歩みを祝うとともに、ブランドが創業以来掲げてきた「女性を中心に据えたものづくり」というフィロソフィーと、未来へ向けた新たなビジョンを世界へ発信しました。ロングミュージアムの壮大な空間で発表された2027年リゾートコレクションは、ブランドのヘリテージを受け継ぎながら、現代女性の自由で力強いエレガンスを表現するコレクションとなりました。

左から、森星、ニッキー・ヒルトン、マックスマーラ ファッショングループ ファッション・ディレクター ラウラ・ルズアルディ＆マックスマーラ クリエイティブ・ディレクター イアン・グリフィス

また、6月17日から28日まで、同会場では創業75周年を記念したエキシビション「THE MAX!」を一般公開します。キュレーターのオリヴィエ・サイヤールが手掛ける本展は、イタリアのレッジョ・エミリアにあるマックスマーラのアーカイブ企業資料館「BAI（Biblioteca e Archivio d’Impresa）」の世界観をもとに、ブランドの歴史を現在へと息づかせる“Living Archive(生きたアーカイブ)”として構成されています。BAIは、ブランドの歴史を物語る衣服やアクセサリー、テキスタイル、スケッチ、写真、資料などを所蔵する場所で、本展ではそれを通して、ブランドが築いてきた75年の歴史の歩みと革新的なものづくりを紹介します。

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About Max Mara

マックスマーラは、1951年イタリアのレッジョ・エミリアでアキーレ・マラモッティによって創業。創業当初からクオリティに妥協することなく、最高の素材と製造者を揃え、女性が望み、身にまとい、共に生きる衣服を目指し、アウターウェアからアクセサリーまで様々なカテゴリーのワードローブを提案しております。現在、マックスマーラを含むマックスマーラ グループは全世界で5,300名以上の従業員を有し、100カ国以上の2,500を超える店舗とオンラインストアにて展開しております。