クラウドの共有設定・データ送信・利用規約…その使い方、本当に大丈夫？7/6（月）無料セミナー「見落としやすいクラウド利用の基本リスク」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月6日（月）、業務でPCやクラウドを扱う方を対象に、無料のオンラインセミナー「見落としやすいクラウド利用の基本リスク ～共有設定・データ送信・利用規約…その使い方、本当に大丈夫？～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175855/?rls)」を開催します。



クラウドサービスは、業務効率を大きく向上させる一方で、使い方を誤ると情報漏えいにつながるリスクも抱えています。特に、

・ファイル共有の公開範囲設定

・データ送信時の操作ミス

・利用規約の未確認によるトラブル

・バックアップ不足によるデータ消失

などは、日常業務の中で見落とされがちなポイントです。「普段通り使っていただけなのに、問題になってしまった」そんなケースは決して珍しくありません。



本セミナーでは、クラウド利用においてありがちなミスや誤解を整理しながら、

・どこにリスクが潜んでいるのか

・なぜその操作が危険につながるのか

・今日からできる現実的な対策は何か

を、実務に即した視点でわかりやすく解説します。専門的なIT知識がなくても理解できるよう、仕組みの背景から丁寧に紐解きながら、“なんとなく使っている状態”から一歩抜け出すための基礎力を身につけていただきます。クラウドが当たり前となった今こそ、正しく安全に使いこなすための知識を整理してみませんか？ご興味をお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。



＜こんな方におすすめ＞

・Google DriveやDropboxなどのクラウドサービスを、日常的に業務で利用している方

・ファイル共有やリンク送信時に「この設定で大丈夫？」と不安になったことがある方

・クラウドの仕組みや利用規約を深く理解しないまま、なんとなく使っている方

・データ消失や誤送信など、ヒューマンエラーによるトラブルを未然に防ぎたい方

・部下・メンバーのクラウド利用ルールを整備・指導する立場の方

見落としやすいクラウド利用の基本リスク～共有設定・データ送信・利用規約…その使い方、本当に大丈夫？～

■日時

2026年7月6日（月） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

行政書士・情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）・個人情報保護士・

二級知的財産管理技能士・IPA登録セキュリティプレゼンター

遠藤 正樹（えんどう・まさき）氏

クリエイティブと法務・セキュリティの橋渡しを担う、企業の伴走者。音楽専門学校卒業後、フリーランスのマニピュレーター／作編曲家として活動（JASRAC、NexTone登録曲あり）。その後、技術領域へ幅を広げウェブデザイナー／プログラマーとして従事。現在は行政書士と登録セキスペの二刀流として、現場経験に裏打ちされた文書整備（利用規約、プライバシーポリシー、各種契約書）や情報セキュリティのサポートを提供している。同時に、一貫して関わってきた「クリエイティブ現場」の視点を軸に、著作権や個人情報保護、ITリテラシーに関する啓蒙活動を推進。複雑な法律やITの仕組みを自分事として捉えやすく翻訳し、eラーニング教材監修やメディア出演、各種セミナーを通じて現場に即した知識を届けている。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175855/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175855/?rls)

※締切： 2026年7月6日（月） 20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/webーcreator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web%E3%83%BCcreator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「ITリテラシー入門」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。



▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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