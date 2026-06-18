漫画『化物語』から、障り猫の怪異に取り憑かれた薄幸の少女「羽川翼」がフィギュア化。あみあみ限定でのご案内。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、「漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア」を現在、あみあみ限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

■漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202385&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

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■漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：43,780円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：キューズQ

【スケール】1/7

【サイズ】本体：全高約26cm、十字構造先端：全高約31cm、全幅：約42cm

【素材】PVC(一部ABS)

原型製作：三吉

彩色製作：えこし

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

漫画「化物語」から、障り猫の怪異に取り憑かれた薄幸の少女、羽川翼がフィギュア化しました。無数の骨が散らばる荒涼とした地で、弔いの提灯を担ぎ、佇む姿からは彼女の心象風景が垣間見えます。それぞれの提灯にはLEDユニットを内蔵し、破れ目から光が漏れる幻想的なライティングがお楽しみいただけます。

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■漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202385&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)西尾維新・大暮維人／講談社

【店舗情報】

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