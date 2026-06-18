“最強支援職”による話題の異世界ファンタジー新作夏アニメ『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』ABEMAで地上波同時放送・無料独占配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作夏アニメ『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』を、地上波同時放送・無料独占配信いたします。

『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』は、「小説家になろう」発、とーわによるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品です。本作では、事故をきっかけに異世界「迷宮国」へ転生した元社畜のアリヒトが、正体不明の職業＜後衛＞として迷宮探索者となり、仲間たちとともに成長していく姿が描かれます。攻撃や防御支援、回復までこなす万能職＜後衛＞として仲間を支える、“最強の見守り系支援職”アリヒトが繰り広げる爽快なバトルや冒険が人気を博し、2026年7月よりスタートする待望のTVアニメにも大きな注目が集まっています。

このたびABEMAにて、2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜10時より、『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』の地上波同時放送、および放送1週間後の毎週日曜日夜10時より1週間、最新話を無料独占配信することが決定いたしました。

また、6月27日（土）夜9時より、TVアニメ放送開始を記念した直前特番『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～ 放送前特番』の独占無料生放送も決定いたしました。本番組には、松岡禎丞（アリヒト役）、古賀 葵（テレジア役）、中村 桜（キョウカ役）、早見沙織（スズナ役）、本渡 楓（ミサキ役）らメインキャスト陣が出演し、まもなく始まるTVアニメに向け、作品の見どころやキャラクターの魅力を徹底解説いたします。

“最強の見守り系支援職”による話題の異世界ファンタジー『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』を1週間無料でお楽しみいただけるのはABEMAだけです。ぜひABEMAで、仲間を支える最強の“後衛”による爽快な冒険譚を無料でお楽しみください。

■『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』地上波同時放送・無料独占配信 概要

(C)2026 とーわ・風花風花/KADOKAWA/世界最強の後衛製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月5日（日）夜10時～（以降、毎週日曜日夜10時より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/C7NX3Zffg4cwuR

※放送1週間後の毎週日曜日夜10時より1週間、最新話を無料独占配信いたします。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年7月5日（日）夜10時～（以降、毎週日曜日夜10時より配信開始）

■直前特番『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～ 放送前特番』独占無料生放送

(C)2026 とーわ・風花風花/KADOKAWA/世界最強の後衛製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年6月27日（土）夜9時～

放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/C7NX3Z7mxjUT1Z

出演者（敬称略）：松岡禎丞（アリヒト役）、古賀 葵（テレジア役）、中村 桜（キョウカ役）、早見沙織（スズナ役）、本渡 楓（ミサキ役）

※放送後、2026年9月30日（水）夜11時59分まで無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

社畜の後部有人（あとべ・ありひと）は、事故に巻き込まれ『迷宮国』と呼ばれる異世界に転生する。

そこで迷宮探索者となったアリヒトが就いたのは、正体不明の職業『後衛』。

それは攻撃＆防御、回復もこなせる万能の支援職だった！

ミステリアスな亜人の傭兵少女、転生前の美人上司や

個性豊かな仲間たちと共に、アリヒトは迷宮国の序列を駆け上る！

「――みんな、『支援する』っ！」

その支援は、力と絆を強化する――最強支援職の冒険譚、開幕！

＜CAST＞

アリヒト：松岡禎丞

テレジア：古賀葵

キョウカ：中村桜

エリーティア：石川由依

スズナ：早見沙織

ミサキ：本渡楓

マドカ：高尾奏音

メリッサ：相坂優歌

＜STAFF＞

原作：とーわ（カドカワBOOKS刊）

キャラクター原案：風花風花

監督：柳瀬雄之

シリーズ構成：赤尾でこ

メインキャラクターデザイン：柳元絵梨子

サブキャラクターデザイン：鎌田均、小島えり、舛舘俊秀

美術監督：深谷知穂

色彩設計：あかほりくみこ

撮影監督：末光忠男

音響監督：納谷僚介

音楽：椿山日南子、フワリ

アニメーション制作：MAHO FILM

公式HP：https://strongestrearguard-anime.com/

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/