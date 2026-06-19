【万平ホテル】夏の彩りを詰め込んだ、“花柄メニュー”のクッキー缶第4弾「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」を発売

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店頭とオンラインショップにて本日より販売開始

万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月19日（金）から、夏の豊かな自然に包まれる軽井沢と「カフェテラス」をイメージした、「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」を発売いたします。







「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」イメージ

2025年8月より、季節に合わせて発売している「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズより、夏の新作が登場。今回はあひるの親子のアイシングクッキーが目を引くクッキー缶です。仲良く散歩をする親子は、お揃いの夏らしい青いリボンを首に巻き、さらに親あひるの背中には向日葵も描かれています。また、葉っぱをかたどった抹茶のクッキーにはてんとうむしのアイシングを添え、夏空を飛びまわる中でひとやすみしている様子を表現しました。さらに、朝顔や向日葵を模したクッキーや、当ホテルの象徴であるすずらんをあしらったティーカップのクッキーなど、フラワークッキー缶シリーズならではの王道クッキーも。缶のデザインは、大正時代から当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得て、季節の花々を軽やかにあしらっています。爽やかなブルーの缶の右下にはユリを、左下には向日葵を描いており、夏の軽井沢を思わせる仕上がりです。

愛らしい表情のあひると、彩りも味わいも豊かなクッキーがお届けする夏のティータイム。目にも涼やかなブルーのクッキー缶を、夏の手土産に、またご自宅でのひとときにいかがでしょうか。

■「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」について

「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズ第4弾として、爽やかな風が吹き抜ける「カフェテラス」と、夏を彩る動植物を表現した新作が登場。季節の花々やロイヤルミルクティーのティーカップをデザインした定番のクッキーから、夏を満喫するあひるやてんとうむしを描いたクッキーまで。夏のティータイムを鮮やかに彩ります。







「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」イメージ

【フレーバー紹介】

あひるの親子のアイシングクッキー：青いリボンをつけたあひるさんクッキー

※下段はプレーンのサブレクッキー







ロイヤルミルクティーのアイシングクッキー：カフェテラスで人気のアイテムを描いたクッキー

※下段は紅茶味のクッキー







てんとうむしの抹茶クッキー：夏空を舞うてんとうむしを添えたほろ苦クッキー







ひまわりクッキー：上段はかぼちゃ、下段はコーヒー味のクッキー







朝顔クッキー：香ばしい味わいの紫芋クッキー







絞りクッキー：しっとり食感のかぼちゃクッキー







スノーボール：雪を思わせるくちどけのよいクッキー







フランボワーズのメレンゲ：甘酸っぱいパリッと食感のメレンゲ







■「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」概要

・発売日：2026 年 6月 19日 (金)

・価格：5,800円 （税込）

・内容量： 8種類 165g（箱：12cm×12cm×4cm）

※数量に達し次第、一時的に販売を終了する場合がございます。

【店頭販売】

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00〜20：00

【公式オンラインショップ販売】

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

https://mampei-shop.com/products/mampeiflower_summer

＜お問い合わせ先＞　

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）

本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】

万平ホテル　広報担当　西澤美奈子

電話:0267-42-1234　FAX:0267-42-7766　E-mail:promo@mampei.co.jp