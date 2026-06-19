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【万平ホテル】夏の彩りを詰め込んだ、“花柄メニュー”のクッキー缶第4弾「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」を発売
店頭とオンラインショップにて本日より販売開始
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月19日（金）から、夏の豊かな自然に包まれる軽井沢と「カフェテラス」をイメージした、「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」を発売いたします。
「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」イメージ
2025年8月より、季節に合わせて発売している「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズより、夏の新作が登場。今回はあひるの親子のアイシングクッキーが目を引くクッキー缶です。仲良く散歩をする親子は、お揃いの夏らしい青いリボンを首に巻き、さらに親あひるの背中には向日葵も描かれています。また、葉っぱをかたどった抹茶のクッキーにはてんとうむしのアイシングを添え、夏空を飛びまわる中でひとやすみしている様子を表現しました。さらに、朝顔や向日葵を模したクッキーや、当ホテルの象徴であるすずらんをあしらったティーカップのクッキーなど、フラワークッキー缶シリーズならではの王道クッキーも。缶のデザインは、大正時代から当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得て、季節の花々を軽やかにあしらっています。爽やかなブルーの缶の右下にはユリを、左下には向日葵を描いており、夏の軽井沢を思わせる仕上がりです。
愛らしい表情のあひると、彩りも味わいも豊かなクッキーがお届けする夏のティータイム。目にも涼やかなブルーのクッキー缶を、夏の手土産に、またご自宅でのひとときにいかがでしょうか。
■「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」について
「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズ第4弾として、爽やかな風が吹き抜ける「カフェテラス」と、夏を彩る動植物を表現した新作が登場。季節の花々やロイヤルミルクティーのティーカップをデザインした定番のクッキーから、夏を満喫するあひるやてんとうむしを描いたクッキーまで。夏のティータイムを鮮やかに彩ります。
「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」イメージ
【フレーバー紹介】
あひるの親子のアイシングクッキー：青いリボンをつけたあひるさんクッキー
※下段はプレーンのサブレクッキー
ロイヤルミルクティーのアイシングクッキー：カフェテラスで人気のアイテムを描いたクッキー
※下段は紅茶味のクッキー
てんとうむしの抹茶クッキー：夏空を舞うてんとうむしを添えたほろ苦クッキー
ひまわりクッキー：上段はかぼちゃ、下段はコーヒー味のクッキー
朝顔クッキー：香ばしい味わいの紫芋クッキー
絞りクッキー：しっとり食感のかぼちゃクッキー
スノーボール：雪を思わせるくちどけのよいクッキー
フランボワーズのメレンゲ：甘酸っぱいパリッと食感のメレンゲ
■「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」概要
・発売日：2026 年 6月 19日 (金)
・価格：5,800円 （税込）
・内容量： 8種類 165g（箱：12cm×12cm×4cm）
※数量に達し次第、一時的に販売を終了する場合がございます。
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（https://mampei-shop.com/products/mampeiflower_summer ）
＜お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年6月19日（金）から、夏の豊かな自然に包まれる軽井沢と「カフェテラス」をイメージした、「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」を発売いたします。
「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」イメージ
2025年8月より、季節に合わせて発売している「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズより、夏の新作が登場。今回はあひるの親子のアイシングクッキーが目を引くクッキー缶です。仲良く散歩をする親子は、お揃いの夏らしい青いリボンを首に巻き、さらに親あひるの背中には向日葵も描かれています。また、葉っぱをかたどった抹茶のクッキーにはてんとうむしのアイシングを添え、夏空を飛びまわる中でひとやすみしている様子を表現しました。さらに、朝顔や向日葵を模したクッキーや、当ホテルの象徴であるすずらんをあしらったティーカップのクッキーなど、フラワークッキー缶シリーズならではの王道クッキーも。缶のデザインは、大正時代から当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得て、季節の花々を軽やかにあしらっています。爽やかなブルーの缶の右下にはユリを、左下には向日葵を描いており、夏の軽井沢を思わせる仕上がりです。
■「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」について
「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズ第4弾として、爽やかな風が吹き抜ける「カフェテラス」と、夏を彩る動植物を表現した新作が登場。季節の花々やロイヤルミルクティーのティーカップをデザインした定番のクッキーから、夏を満喫するあひるやてんとうむしを描いたクッキーまで。夏のティータイムを鮮やかに彩ります。
「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」イメージ
【フレーバー紹介】
あひるの親子のアイシングクッキー：青いリボンをつけたあひるさんクッキー
※下段はプレーンのサブレクッキー
ロイヤルミルクティーのアイシングクッキー：カフェテラスで人気のアイテムを描いたクッキー
※下段は紅茶味のクッキー
てんとうむしの抹茶クッキー：夏空を舞うてんとうむしを添えたほろ苦クッキー
ひまわりクッキー：上段はかぼちゃ、下段はコーヒー味のクッキー
朝顔クッキー：香ばしい味わいの紫芋クッキー
絞りクッキー：しっとり食感のかぼちゃクッキー
スノーボール：雪を思わせるくちどけのよいクッキー
フランボワーズのメレンゲ：甘酸っぱいパリッと食感のメレンゲ
■「万平ホテルフラワークッキー缶・夏」概要
・発売日：2026 年 6月 19日 (金)
・価格：5,800円 （税込）
・内容量： 8種類 165g（箱：12cm×12cm×4cm）
※数量に達し次第、一時的に販売を終了する場合がございます。
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（https://mampei-shop.com/products/mampeiflower_summer ）
＜お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp