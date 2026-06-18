NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray] パッケージ&封入特典デザイン、ライバーカメラ情報も公開！発売を記念した店頭キャンペーンも実施！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年9月2日(水)に発売する「NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]」に関する追加情報をお伝えいたします。

2026年9月2日(水)発売 「NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]」パッケージと封入特典のデザインを公開！

2025年の最後を締めくくり、2026年の始まりを華々しく彩った個性豊かなライバーたちの熱狂のパフォーマンスが、ファン待望のBlu-rayになって登場！

ライブのキービジュアルをあしらったパッケージデザインに加え、封入特典のデザインを公開！

にじさんじオフィシャルストアの他、各ストアにて現在予約受付中です。

特典映像：ライバーカメラ情報を公開！

本編に加え収録される特典映像には、ライバーごとに厳選した「ライバーカメラ」を収録！

各出演者の魅力を存分にお届けする特典映像を、ぜひお楽しみください。

■ライバーカメラ収録曲

▼壱百満天原サロメ

「イケナイ太陽」

「Arc goes oN」

▼渡会雲雀

「Virtual to LIVE」

「Preserved Roses」

▼石神のぞみ

「超最強」

「インザバックルーム」

▼赤城ウェン

「フィクション」

「Arc goes oN」

▼小柳ロウ

「ルカルカ★ナイトフィーバー」

「カルチャ」

▼栞葉るり

「超最強」

「イケナイ太陽」

▼榊ネス

「ルカルカ★ナイトフィーバー」

「DOGLAND」

▼珠乃井ナナ

「Virtual to LIVE」

「Watch me!」

アニメイト、HMVの一部店舗にて発売記念キャンペーンが開催決定！

「NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]」の発売を記念して、アニメイトとHMVの一部店舗にてキャンペーンを開催！

▼アニメイト

1. パネル展示

「NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]」の発売を記念したパネル展示の掲示を開催！

■期間：2026年9月1日(火)～9月7日(月)

■実施店舗：池袋本店、名古屋店、梅田店

■注意事項

※展示観覧の際は店舗スタッフの指示に従っていただけますようお願いいたします。

※店舗内での展示となりますので、他のお客様へご配慮をお願いします。

※写真撮影は可となります。

※展示物にはお手を触れないようお願い申し上げます。

2.直筆コメントカード掲出

期間中、対象店舗にて出演ライバーによる直筆コメントカードを掲示いたします！

■期間：2026年9月1日(火)～9月7日(月)

■対象店舗：池袋本店、名古屋店、梅田店

■注意事項

※掲示物にはお手を触れない様お願いいたします。

※写真撮影は可となります。

3.ポスター掲示

■期間：2026年9月1日(火)～9月7日(月)

対象店舗：全国のアニメイト店舗(※一部実施対象外の店舗もございます)

■注意事項

※掲示物にはお手を触れない様お願いいたします。

※写真撮影は可となります。

■共通注意事項

※企画に関わる景品・特典・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

▼HMV

1.ポスター掲示

■期間：2026年9月1日(火)～9月7日(月)

※掲出は予告なく変更・終了する場合がございます。

■対象店舗：全国のHMV店舗(※一部実施対象外の店舗もございます)

■注意事項

※掲示物にはお手を触れない様お願いいたします。

※写真撮影は可となります。

2.店頭映像放映

■期間：2026年9月1日(火)～9月7日(月)

■対象店舗：全国のHMV店舗(※一部実施対象外の店舗もございます)

■注意事項

※掲示物にはお手を触れない様お願いいたします。

※写真撮影は可となります。

商品概要

NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]

出演者：壱百満天原サロメ / 渡会雲雀 / 石神のぞみ / 赤城ウェン / 小柳ロウ / 栞葉るり / 榊ネス / 珠乃井ナナ

■発売日：2026年9月2日(水)

■価格：13,000円(税込14,300円)

■品番：ACN-30031

■収録内容

・ライブ本編映像

・特典映像：ライバーカメラ映像

・特製収納ボックス

・複製コメント入り公演写真ブロマイド8種セット

・アクリルブロマイドフレーム

・ブックレット

■収録曲

▼本編映像

1. Virtual to LIVE

2. 最高到達点

3. ルカルカ★ナイトフィーバー

4. 超最強

5. MC

6. イケナイ太陽

7. No.1

8. モニタリング (Best Friend Remix)

9. Watch me!

10. MC

11. ウタカタララバイ

12. インザバックルーム

13. アノニマスファンフアレ

14. カルチャ

15. MC

16. 逆光のフリューゲル

17. フィクション

18. 鏡面の波

19. Preserved Roses

20. MC

21. バカ通信

22. DOGLAND

23. かつて天才だった俺たちへ

24. 神のまにまに

25. オドループ

26. MC

27. Arc goes oN

▼特典映像

・ライバーカメラ

▼壱百満天原サロメ

「イケナイ太陽」

「Arc goes oN」

▼渡会雲雀

「Virtual to LIVE」

「Preserved Roses」

▼石神のぞみ

「超最強」

「インザバックルーム」

▼赤城ウェン

「フィクション」

「Arc goes oN」

▼小柳ロウ

「ルカルカ★ナイトフィーバー」

「カルチャ」

▼栞葉るり

「超最強」

「イケナイ太陽」

▼榊ネス

「ルカルカ★ナイトフィーバー」

「DOGLAND」

▼珠乃井ナナ

「Virtual to LIVE」

「Watch me!」

※ 一部、収録されない楽曲がございます

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

「NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES”」Blu-ray 法人別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

無償特典：フィルム風ブックマーカー2枚セット

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/ACN-30031.html

▼Amazon.co.jp

特典：ビジュアルシート1種(W127mm × H89mm)

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0H2H7ZJPC|B0H2HHCK8V|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0H2H7ZJPC%7CB0H2HHCK8V%7C)

▼楽天ブックス

特典：スマホショルダー（フォンタブ：W55×H60mm、紐：1200mm）

ご予約：https://books.rakuten.co.jp/search?g=003&sitem=2100015004746+4570221684502&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=003&sitem=2100015004746+4570221684502&f=O)

▼アニメイト(通販含む)

特典：ロングフォト8枚セット（150mm×50mm）

ご予約：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3488795/

▼タワーレコード全店(一部店舗除く)

特典：クリアカード（ポストカードサイズ）

ご予約：https://tower.jp/item/8039112

▼HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く)

特典：ポストカード（148mm×100mm）

ご予約：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16944379

▼Sony Music Shop

特典：アクリルキーホルダー(44mm×70mm)

ご予約：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030031&cd=ACN0000030031(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030031&cd=ACN0000030031)

▼セブンネットショッピング

特典：2L判ブロマイド(127×178mm)

ご予約：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=crossingtones20260902&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=crossingtones20260902&searchKeywordFlg=1)

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸