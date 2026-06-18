神戸・元町に本格クロスフィットジム「クロスフィット元町」2026年6月オープン-自社開発器具で新コミュニティを創出

株式会社Ractory

神戸市中央区元町でクロスフィットジムを運営する株式会社Ractory（本社：兵庫県尼崎市）は、JR・阪神「元町駅」から徒歩30秒の元町プラザ地下1階に、クロスフィット専門ジム「クロスフィット元町-セミパーソナルジム」を2026年6月にグランドオープンいたします。施設面積56坪を誇り、関西エリア最大級のクロスフィット専門ジムとして、尼崎で7年間運営してきた「クロスフィット尼崎」に続く2号店として神戸エリアに新たなクロスフィットコミュニティを創出することを目指します。

■出店の背景

クロスフィット尼崎を開業して以来7年、多くの会員様にトレーニング指導を行ってまいりました。「もっと多くの人にクロスフィットの魅力を伝えたい」「神戸エリアにも本格的にトレーニングできる場所を」というメンバーの声を受け、神戸の中心地・元町への出店を決定しました。

■クロスフィット元町 4つの特徴

1．関西最大級・施設面積56坪の広々スペース

施設面積56坪を確保し、バーベル種目・ボックスジャンプ・ロープクライムなどクロスフィット特有の動作を制約なく行える広さを実現。グループクラスでも参加者同士の距離を保ち、安全で開放的なトレーニング環境を提供します。

2．神戸市公認の「BE KOBE」ロゴを掲示

神戸市が定めるシビックプライドメッセージ「BE KOBE」の使用申請が認められ、ジム壁面にロゴを掲示。神戸という街と共に歩むジムとしての姿勢を体現します。

3．自社ブランド器具「Rive Fitness」を全面導入

バーベル・プレート・ラックなど主要器具は、当社が独自開発する自社ブランド「Rive Fitness」を採用。クロスフィットの動作研究をもとに設計された器具で、安全かつ効果的なトレーニング環境を提供します。

■クロスフィットとは

ウエイトリフティング・体操・有酸素運動を組み合わせた「日常生活で必要な機能的体力」を高めるトレーニングメソッドです。世界10,000以上のアフィリエイトジムで採用され、各国のアスリートやファーストレスポンダー（消防士・軍人など）にも導入されています。日替わりのWOD（Workout of the Day）に取り組むことで、筋力・持久力・柔軟性・パワーをバランスよく向上させることができます。

■代表コメント

「神戸という街には、海と山があり、独自の文化と多様な人々が集まる魅力があります。私たちは、そんな神戸の街に根ざし、世代も背景も超えて人々がつながる新たなクロスフィットコミュニティをつくりたいと考えています。元町駅から徒歩30秒という立地で、仕事帰り・買い物ついでに気軽に立ち寄れる『街のジム』を目指します。」

■店舗概要

店舗名：クロスフィット元町-セミパーソナルジム

所在地：〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通2-9-1 元町プラザ B1F C

アクセス：JR・阪神「元町駅」徒歩30秒

電話：050-6867-2235

公式サイト：https://cf-motomachi.jp/

オープン予定日：2026年6月

■会社概要

会社名：株式会社Ractory

本社所在地：兵庫県尼崎市浜田町2丁目84番地 堀吉ビル

事業内容：フィットネスジム運営、障がい福祉サービス、自社ブランド器具開発（Rive Fitness）、自社予約システム開発（BOX BOARD）

運営施設：

クロスフィット尼崎

https://cf-amagasaki.jp

クロスフィット元町

https://cf-motomachi.jp

Rive Pilates

https://rive-pilates.jp

障がい福祉サービスぴーす

https://care-peace.com