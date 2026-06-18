THE YELLOW MONKEYのVRライブ展覧会『THE YELLOW MONKEY Sparkleの惑星X -exhibition-』2026年8月17日(月)より東京・愛知・兵庫にて巡回開催！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）は、2026年8月17日(月)より『THE YELLOW MONKEY Sparkleの惑星X -exhibition-』を全国3会場（東京／愛知／兵庫）にて巡回開催いたします。

▶『THE YELLOW MONKEY Sparkleの惑星X -exhibition-』特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260513157/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260513157/)

10th ALBUM『Sparkle X』を携え、2024年10月から約1年にわたり開催されたツアー『THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ～Sparkleの惑星X～』の映像化が決定した４人組ロックバンドTHE YELLOW MONKEY。

本展は、映像作品の発売を記念し開催するもので、2025年6月6日(金)に兵庫・GLION ARENA KOBEにて開催されたツアー『FINAL BLOCK』より、厳選したライブシーンを没入感の高いVR映像として体験いただけるVRライブ展覧会となります。また、ツアーの着用衣装や公演の様子を撮影した写真の展示など、ファンの皆様とライブの感動を振り返り、存分にお楽しみいただける展示をお届けいたします。さらに、東京会場では、特別展覧会と題し、THE YELLOW MONKEY再集結から10年をテーマにした「10th Anniversary Special」の展示エリアも予定しております。

また、入場チケットをご購入されたお客様には、会場で「ピクチャーチケット」をプレゼントいたします。その他、開催記念グッズの販売も予定しております。

この機会にぜひご来場ください！

【開催概要】『THE YELLOW MONKEY Sparkleの惑星X -exhibition-』

■会場

＜東京会場＞

会場：LUMINE 0＜ルミネゼロ＞

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号 NEWoMan新宿店 5F ※JR新宿駅新南エリア直結

会期：2026年8月17日(月)～8月30日(日) 全14日間

営業時間：11:00～20:00（最終入場19:30）

▶店舗Xアカウント：@HMV_Shinjuku（https://x.com/HMV_Shinjuku）

＜愛知会場＞

会場：hmv museum 栄（「HMV栄」店内）

住所：愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F ※地下鉄 東山線・名城線 栄駅より徒歩約5分

会期：2026年9月5日(土)～9月23日(水・祝) 全19日間

営業時間：11:00～20:30（最終入場20:00）

▶店舗Xアカウント：@HMV_Sakae（https://x.com/hmv_sakae）

＜兵庫会場＞

会場：hmv museum 西宮（「HMV阪急西宮ガーデンズ」店内）

住所：兵庫県西宮市高松町14-2阪急西宮ガーデンズ 4F

※阪急電車「西宮北口駅」南改札口よりデッキ徒歩約3分

会期：2026年10月3日(土)～10月25日(日) 全23日間

営業時間：11:00～20:30（最終入場20:00）

▶店舗Xアカウント：@HMV_Nishinomiya（https://x.com/HMV_Nishinomiya）

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

■入場料

＜東京会場＞

・日時指定入場券：2,500円(税込)

・当日入場券：3,000円(税込)

＜愛知・兵庫会場＞

・日時指定入場券：1,500円(税込)

・当日入場券：2,000円(税込)

※すべて税込価格です。

※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）、介添え者無料（同伴者1名まで）

※日時指定入場券は、別途システム利用料として330円がかかります。

■入場券販売

本展は、場内の混雑緩和のため、全日日時指定制／30分枠毎でのチケット販売となります。入場券に記載された時間の10分前までに会場へお越しください。入場開始時間に遅れた場合、VR上映をご鑑賞いただけない可能性がございます。

※13歳未満のお子様がご鑑賞する場合は、VR鑑賞ではなく、会場モニターでのご鑑賞となります。

※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。あらかじめご了承ください。

【日時指定入場券（ローソンチケット）】

ローソンチケットにて、全日程の前日22:00まで販売しております。本展覧会は、紙チケットでの発券となります。紙チケット発券に関する詳細は、各チケット受付サイトをご確認ください。

＜東京／愛知会場＞

・販売期間：2026年6月19日(金)19:00～全日程の前日22:00まで

▶販売ページ：https://l-tike.com/search/?lcd=38635%2C38636%2C48635%2C48636

＜兵庫会場＞

チケット販売については、後日特設ページにてお知らせします。

※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。

※入金期間は、予約成立後～予約日を含めず3日間（各開催日前日の23:00まで）となります。

※各回で上限数を設けているため、早期完売となる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※各受付開始時間は販売サイトが混み合う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【当日入場券販売（会場受付）】

日時指定入場券の販売終了後、空き枠がある時間のみ、当日入場券を会場にて販売いたします。

当日券の最新状況については、各会場のXにてご確認ください。

※日時指定入場券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日入場券を販売する可能性がございます。

※来場者特典は、入場券購入時にお渡しいたします。

※混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合がございます。



その他、入場時の注意事項などは以下よりご確認ください。

▶『THE YELLOW MONKEY Sparkleの惑星X -exhibition-』特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260513157/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260513157/)

■展示内容

【VRコーナー】

『FINAL BLOCK』の2025年6月6日(金)に兵庫・GLION ARENA KOBEで開催された公演より、厳選したライブ映像の一部を没入感たっぷりのVRでご覧いただけます。各会場、会期の前半・後半で上映楽曲が切り替わります。また上映楽曲は、各会場共通楽曲のほか、会場別の限定楽曲もお楽しみいただける予定です。詳細は後日特設ページにて発表いたします。

＜東京会場＞

・上映期間

前半：2026年8月17日(月)～8月23日(日)

後半：2026年8月24日(月)～8月30日(日)

＜愛知会場＞

・上映期間

前半：2026年9月5日(土)～9月14日(月)

後半：2026年9月15日(火)～9月23日(水・祝)

＜兵庫会場＞

・上映期間

前半：2026年10月3日(土)～10月14日(水)

後半：2026年10月15日(木)～10月25日(日)

※各会場の楽曲詳細、上映順は未定です。

※入場してすぐにVRコーナーにご案内いたします。1回の上映で10分ほどの映像をお楽しみいただけます。また、VRコーナーのみ入替制、人数制限ありでご入場いただきますので入場時に、お待ちいただく可能性がございます。

※入場券に記載された時間の10分前までに会場へお越しください。入場開始時間に遅れた場合、VR上映をご鑑賞いただけない可能性がございます。

▶VR鑑賞に関する注意事項については、以下よりご確認ください。

『THE YELLOW MONKEY Sparkleの惑星X -exhibition-』特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260513157/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260513157/)

■先着入場特典

入場チケットをご購入されたお客様には、会場で「ピクチャーチケット」をプレゼント。デザインは後日特設ページにて発表いたしますので、お楽しみに！

※入場チケットをお持ちのお客様が対象となります。チケットをお持ちでない「未就学児」「介添え者」への来場者特典のお渡しはありません。

※ご入場時に1枚のチケットにつき1枚配布いたします。

※無くなり次第、配布終了となります。

■開催記念グッズ販売

詳細は後日特設ページにて発表いたします。

【関連商品】2026年8月26日(水)発売！ 「THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X」

▶商品ページURL：https://www.hmv.co.jp/news/article/260617132/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260617132/)

▶THE YELLOW MONKEYオフィシャルサイト：https://theyellowmonkey.jp/(https://theyellowmonkey.jp/)

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