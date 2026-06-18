【調査レポート】既存クライアントの100％がAIを活用したサイト制作を希望

株式会社BOTANICO

既存クライアントを対象に「AIを活用したサイト制作に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の100％が「AIを活用したサイト制作を行いたい」または「可能なら活用したい」と回答しました。

本調査では、Webサイト制作におけるAI活用への関心や、今後の制作体制に関する意向を調査しました。

【調査結果サマリー】

AIを活用したサイト制作を希望する企業は100％

調査の結果、回答企業の100％が、

・AIを活用したサイト制作を行いたい

または

・可能なら活用したい

と回答しました。

企業規模や業種を問わず、サイト制作におけるAI活用への関心が高まっていることが分かりました。

【背景：Web制作領域にも広がるAI活用】

近年、生成AIや業務支援AIの進化により、

・Webサイト構成案作成

・コンテンツ制作

・SEO対策

・画像生成

・導線設計

・改善提案

など、サイト制作のさまざまな工程でAI活用が進んでいます。

一方で、

・どこまでAIを活用すれば良いかわからない

・品質を担保できるか不安

・社内にAI活用人材がいない

・制作会社との役割分担が不明確

といった課題も存在しています。

そのため、AIを活用しながらも品質を維持し、制作スピードや業務効率を高めたいというニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業は単なるWebサイト制作ではなく、

・制作スピード向上

・コスト最適化

・運用効率化

・コンテンツ制作支援

・SEO改善

といった目的でAI活用を期待していることが分かりました。

また、AIが制作業務の一部を補完することで、担当者が戦略設計や顧客対応など、より付加価値の高い業務へ集中できる環境づくりが求められています。

今後は、

「AIを使うか使わないか」

ではなく、

「AIをどのように活用し、成果につなげるか」

がWeb制作における重要なテーマになると考えられます。

BOTANICOでは今後も、AIを活用したWeb制作・コンテンツ制作・マーケティング支援を通じて、企業の成長を支援してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月1日～2026年5月31日

・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

・有効回答数：3件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「AIを活用したサイト制作を行いたい」「可能なら活用したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：AIを活かしたサイト制作に関して