【ゲーム業界】日本と西洋のUIデザインや文化の違いを深掘り！7/6（月）・7/10（金）好評セミナー「グローバル時代のゲームUIデザイン」他のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月6日（月）及び7月10日（金）、ゲーム業界に携わるクリエイターの方を対象に、2025年12月・2026年3月に開催した無料のオンラインセミナー「グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは」「日本と西洋のメディア文化はどう交わる？ ゲーム・アニメ・映画に見る“クロスカルチャー”の進化」のアーカイブ映像を無料配信します。なお、本セミナーは、全編英語で行われましたが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。

▼「グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175391/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175391/?rls)

※締切：2026年7月6日（月）20：00



▼「日本と西洋のメディア文化はどう交わる？ ゲーム・アニメ・映画に見る“クロスカルチャー”の進化」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175399/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175399/?rls)

※締切：2026年7月10日（金）20：00



本セミナーでは、日本と西洋のゲームデザインに根付く文化的価値観・歴史・商業背景や日本のゲームやアニメが西洋の美学に与えた影響、そして西洋の映画やジャンルが日本のゲームデザインに与えた影響について、最新情報を含めてわかりやすく解説します。講師を務めるのは、東京とアメリカで18年以上の経験を持つクリエイティブディレクター、マシュー・モス氏。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

7月6日（月）「グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは」

■文化背景とデザイン哲学

・日本と西洋、それぞれのゲームデザインに影響する文化的価値観

・日本のゲーム開発が重視してきたデザインゴールと制約

・西洋のゲーム開発が直面するデザインゴールと制約

・歴史・産業構造・マーケットの違いから生まれた必然的な設計思想の差

■UI/UX 分析：ゲーム体験を形づくる要素を比較

・インタラクション：プレイヤー入力、メニュー構造、システムの複雑性

・ナビゲーション：画面遷移、情報密度、ガイド方法

・フィードバック：視覚・音・感情への働きかけ

これらがどのように地域ごとのプレイヤー期待値やゲーム体験を作り出しているのかを掘り下げます。

■グローバルデザインと“アートのアイデンティティ”

世界市場を前提としたゲーム開発が当たり前になる中、

「UIを世界向けに調整しながら、作品らしさはどう守るのか？」

という難題に対し、成功事例を交えながら実践的なアプローチを紹介します。



7月10日（金）「日本と西洋のメディア文化はどう交わる？ ゲーム・アニメ・映画に見る“クロスカルチャー”の進化」

メディアは孤立して進化するものではありません。ゲーム、アニメ、映画、マンガなど、文化の交流によって新しいスタイルやジャンルが誕生しています。日本のゲームやアニメが西洋の美学に与えた影響、そして西洋の映画やジャンルが日本のゲームデザインに与えた影響を深掘りします。さらに、『原神』や『フォートナイト』のコラボレーションなど、ハイブリッドな事例を通じて、グローバル市場で響くゲームやストーリーの作り方を学びます。世界のメディア文化をつなぐ“DNA”を理解し、国境を越えてプレイヤーとつながるデザイン戦略を身につけましょう。

・日本の影響：ゲーム・アニメ・マンガが西洋の美学をどう変えたか

・西洋の影響：映画やジャンルデザインが日本のゲームに与えたインパクト

・ハイブリッドメディア：『原神』や『フォートナイト』に見る文化融合の事例

・クリエイティブ戦略：グローバルプレイヤーに響くゲームデザインのヒント



＜こんな方におすすめ＞

・ゲームデザイナー・プランナー

・メディア・ゲーム業界の学生や教育関係者

・アニメやゲームのファン

・グローバルなクリエイティブ戦略に関心のある方



※アーカイブ録画配信のため、ご質問には対応しておりません。

【アーカイブ録画配信】グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは日本と西洋のメディア文化はどう交わる？ ゲーム・アニメ・映画に見る“クロスカルチャー”の進化

■日時

日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは：2026年7月6日（月）19：00～20：00

ゲーム・アニメ・映画に見る“クロスカルチャー”の進化：2026年7月10日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼「グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175391/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175391/?rls)

※締切：2026年7月6日（月）20：00



▼「日本と西洋のメディア文化はどう交わる？ ゲーム・アニメ・映画に見る“クロスカルチャー”の進化」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175399/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175399/?rls)

※締切：2026年7月10日（金）20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「グローバル時代のゲームデザイン」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

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https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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