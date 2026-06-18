理学療法士による筋膜リリースの整体院「最後の整体 八軒院」が2026年6月18日に開院。札幌市西区、八軒駅から徒歩7分。

株式会社givers

整体院「最後の整体 八軒院」が、2026年6月18日（木）、北海道札幌市西区八軒にオープンします。八軒駅から徒歩7分、宮の森・北24条通り沿いに位置し、駐車場を完備します。

最後の整体 八軒院では、理学療法士をはじめ国家資格を持つ施術者が、筋膜リリースと全身調整・骨盤調整を組み合わせた施術を提供します。動作検証・触診検査で身体の状態を確認したうえで、一人ひとりの症状に合わせた施術方針とセルフケアを提案します。

運営は、全国125院・海外2拠点を展開するこころ整体院グループ（株式会社givers）です。

ニュースの要点

「最後の整体 八軒院」の施術内容について（筋膜リリース・全身調整）

- 整体院「最後の整体 八軒院」が、2026年6月18日（木）、北海道札幌市西区八軒に新規開院- 八軒駅から徒歩7分、宮の森・北24条通り沿いに立地し、駐車場を完備・各種クレジット決済に対応- 理学療法士をはじめ国家資格を持つ施術者が、筋膜リリース・全身調整・骨盤調整を提供- オープニング期間中は、初めての方を対象とした体験施術を予約制で実施- 運営は全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人のこころ整体院グループ（株式会社givers）

最後の整体 八軒院では、皮膚の下で筋肉や内臓を包む「筋膜」に着目し、固まった部分に対する筋膜リリースと、身体全体のバランスを整える全身調整・骨盤調整を組み合わせて施術します。施術は、理学療法士をはじめ国家資格を持つ施術者が担当します。

初回は問診・ヒアリングと動作検証・触診検査に時間をかけ、痛みやコリの状態を確認したうえで施術方針を説明します。施術後は、再発しにくい身体づくりに向けた日常生活でのセルフケアのアドバイスも行います。

「最後の整体 八軒院」のアクセスと営業時間（札幌市西区・八軒駅）

最後の整体 八軒院は、札幌市西区八軒の宮の森・北24条通り沿いにあり、八軒駅から徒歩7分です。駐車場を完備し、各種クレジット決済に対応します。平日・土日祝ともに営業し、夜間（平日19時台まで）の施術にも対応します。琴似・二十四軒・桑園・北24条など周辺地域からも来院しやすい立地です。

オープニング期間の体験施術について（最後の整体 八軒院）

最後の整体 八軒院では、2026年6月18日（木）のオープンにあわせ、オープニング期間中、初めての方を対象とした特別体験施術を予約制で実施します。理学療法士をはじめ国家資格を持つ施術者が、問診・検査のうえで筋膜リリース・全身調整を行います。

オープニング期間中は、通常の休診日にあたる火曜日も営業し、来院しやすい体制を整えます。詳細はは、当院HPよりご確認ください。

運営母体・こころ整体院グループについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137287/table/41_1_1af2da0e84c7255127395bc90bd2f2d9.jpg?v=202606190952 ]

最後の整体 八軒院を運営するこころ整体院グループ（株式会社givers）は、「良い治療家を育てる」を理念に、整体院・整骨院を全国125院、海外2拠点で展開しています。年間来院数は約80万人で、2026年で創業20周年を迎えました。初回全額返金保証・強引な勧誘なしの方針で運営しています。

また、東亜大学との共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されており（筆頭著者は代表取締役CEO 安藝 泰弘）、その知見を施術の標準化に応用しています。

こころ整体院グループ

こころ整体院グループ公式サイトはこちら(https://seitai.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_hachiken_open)

・東亜大学との共同研究: https://seitai.co.jp/research/(https://seitai.co.jp/research/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_hachiken_open)

・代表取締役CEO 安藝 泰弘: https://seitai.co.jp/author/(https://seitai.co.jp/author/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_hachiken_open)

東亜大学との共同研究／国際学術誌『PLOS ONE』掲載／全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人／創業20周年（2006年2月設立）

画像・データの引用・転載について

会社概要- 会社名：株式会社givers（こころ整体院グループ）- 本社：〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目29番3号 新宿桑原ビル9階- 新宿御苑オフィス：〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目34番5号 Verde Vista新宿御苑 2階- 代表取締役CEO：安藝 泰弘- 設立：2006年2月14日（2026年で20周年）- 事業内容：整体院・整骨院の運営（全国125院＋海外2拠点）- URL：https://seitai.co.jp/(https://seitai.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_hachiken_open)

本リリースに含まれるテキスト・図表は、出典「こころ整体院グループ調べ」を明記の上、引用・転載自由です。画像・写真は提供可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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株式会社givers（こころ整体院グループ）

マーケティング担当：塩野 正貴

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