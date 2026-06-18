GWに26万人超を熱狂させた話題のフードフェスがボートレース平和島に初上陸！

株式会社グッドチョイスエンタテインメント

来る2026年7月・8月・9月に開催される「アサヒビールカップ」「キリンビールカップ」「サントリービールカップ」に合わせ、『ビールとギョーザVSからあげフェス ＆ メガ盛りMAXアイドルLIVE』をボートレース平和島にて開催いたします。

2026年ゴールデンウィーク、上野恩賜公園で開催された「ギョーザVSからあげフェス」は、9日間で264,076人を動員し、SNSや口コミで大きな話題となりました。来場者自身がギョーザとからあげを食べ比べて自分で勝敗を決める参加型コンテンツとして多くの来場者を魅了した『あの熱狂』が、この夏、ボートレース平和島に舞台を移して再び帰ってきます。

今回の平和島版では、大人気の対決型フードフェスに加え、ビールメーカー各社によるビールや、1日10～15組が出演予定の「メガ盛りMAXアイドルLIVE」を同時開催。「飲む」「食べる」「観る」「応援する」を一度に楽しめる、平和島ならではの新しい大型エンターテインメントイベントとして展開いたします。

【イベント概要】

- イベント名 ビールとギョーザVSからあげフェス ＆ メガ盛りMAXアイドルLIVE- 会場 ボートレース平和島- 各カップ開催日及びイベント開催日程・アサヒビールカップ開催日：2026年7月2日（木）～7月7日（火）イベント実施日：2026年7月4日（土）～7月5日（日）・キリンビールカップ開催日：2026年8月3日（月）～8月8日（土）イベント実施日：2026年8月7日（金）～8月8日（土）・サントリービールカップ開催日：2026年9月5日（土）～9月10日（木）イベント開催日：2026年9月5日（土）～9月6日（日）- 内容・ビールとギョーザVSからあげフェス・メガ盛りMAXアイドルLIVE・アイドル特典会・ビール販売企画・ボートレース観戦・予想体験企画・来場者参加型グルメ投票企画

GWに26万人超を動員した人気イベントが、この夏、平和島を舞台に新たな熱狂を生み出します。

- 時間 9:30～18:00 予定- ※詳細ページよりご確認ください- 料金 ボートレース平和島入場料100円かかります（別途飲食代・Live観覧・特典会は有料、詳細はHPをご確認ください）- 監修 ふるさと東京応援祭実行委員会- 協力 株式会社グッドチョイスエンタテインメント- 出店予定数 1日6店舗（ギョーザ3店舗、からあげ3店舗）×3期間 計18店舗（ギョーザ9店舗、からあげ9店舗）※からあげギョーザ以外のメニューも提供しています。）- 来場予想 1万人以上

※悪天候や天変地異などによるイベント中止時の集客減要素は考慮しておりません。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ふるさと東京応援祭実行委員会 https://www.furusatotokyofes.com/

運営事務局：鈴木 志紋（スズキ シモン）

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