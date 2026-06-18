OrcaRouterがOpenAI Codex CLIに対応 ― 200以上のLLMをコーディングエージェントから直接利用可能に、トークン上乗せ0%・設定3行

FlashLabs株式会社

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一、以下「FlashLabs」）は、米Continuum AIが開発しFlashLabsが日本独占販売するAI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」において、OpenAIのオープンソースAIコーディングエージェント「Codex CLI」への正式対応を発表しました。本対応により、開発者はCodex CLIから直接OrcaRouter経由で200以上のLLMを利用できるようになり、コーディングタスクの内容に応じて最適なモデルに自動ルーティングすることで、品質を維持しながらAIコーディングコストを約40%削減できます。

背景・狙い

2026年、AIコーディングエージェントの普及は加速しています。GitHubリポジトリにおけるAIコーディングエージェントの利用率は7.3%に達し、中でもOpenAI Codex CLIは全体シェア31.6%を占める主要ツールです（2026年3月時点）。67,000以上のGitHubスターを獲得し、開発者の日常ワークフローに深く浸透しています。

しかし、Codex CLIはデフォルトでOpenAIのAPIに接続する設計のため、多くの開発者はOpenAIモデル以外の選択肢を活用できていませんでした。Anthropic ClaudeやGoogle Gemini、DeepSeekなど、特定のコーディングタスクで優れた性能を発揮するモデルは多数存在しますが、Codex CLI上でそれらを使い分けるには、プロバイダーごとの個別契約や複雑な設定変更が必要でした。

OrcaRouterのCodex CLI対応は、この課題を根本的に解決します。Codex CLIの設定ファイル（config.toml）でbase_urlをOrcaRouterに向けるだけで、200以上のモデルに1エンドポイント・1APIキーでアクセス可能になります。さらに、OrcaRouterのアダプティブ・ルーティングにより、プロンプトの難易度やタスク種別に応じて最適なモデルを自動選択。簡単なコード補完には高速・低コストのオープンモデルを、複雑なリファクタリングには高性能なフロンティアモデルを、という使い分けが自動で行われます。

本対応の概要

価格: トークン上乗せ手数料 0%（プロバイダー公開価格と同額）。Teamプラン ＄499/月。

設定方法（3ステップ）:

- ~/.codex/config.toml の base_url を https://api.orcarouter.ai/v1 に変更- OrcaRouter APIキーを環境変数に設定- モデル名をOrcaRouterのルーティングモデル（例: orcarouter/auto）または特定モデルに指定

対応プロトコル: OpenAI Responses API（Codex CLI最新バージョンが使用する標準プロトコル）

参照URL:

- セットアップガイド: https://docs.orcarouter.ai/ja/integrations/codex-cli- 利用可能モデル一覧: https://www.orcarouter.ai/ja/models

利用可能モデル例：

企業にもたらす価値

- OrcaRouter Fable 5 Fusion API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/orcarouter/fusion) (モデル詳細はこちら(https://www.orcarouter.ai/ja/blog/model-fusion-in-production-inside-orcarouter-fusion-and-the-routing-dsl))- Anthropic Claude Opus 4.8 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-opus-4.8)- OpenAI GPT 5.5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/openai/gpt-5.5)- Gemini 3.5 FlashAPI(https://www.orcarouter.ai/ja/models/google/gemini-3.5-flash)- MiniMax M3 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/minimax/minimax-m3)- DeepSeek V4 Pro API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/deepseek/deepseek-v4-pro)- Qwen3.7 Max API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/qwen/qwen3.7-max)- Z.AI GLM5.2 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/z-ai/glm-5.2)1. コーディングタスク別のモデル最適化で、AI開発コストを約40%削減

コード補完やボイラープレート生成などの定型タスク（全体の約65%）は、DeepSeek V4 ProやQwen3.6 Plusなどの高性能オープンモデルで約1/15のコストで処理。複雑なリファクタリングやアーキテクチャ設計にはClaude Opus 4.8やGPT-5.5を自動で割り当てます。開発チームのAIコーディング支出を約40%削減しながら、品質を維持します。

2. 1エンドポイント・1APIキーで200以上のモデルにアクセス

Anthropic、Google、DeepSeek、Alibaba、Moonshot、Meta、Mistralなど15社以上のプロバイダーに個別契約することなく、OrcaRouterのAPIキー1つですべてのモデルをCodex CLIから利用できます。新モデルがリリースされれば、設定変更なしで自動的にルーティング候補に追加されます。

3. 導入・切り戻しが1行

config.tomlのbase_urlを1行書き換えるだけ。Codex CLIの他の設定やワークフローは一切変更不要です。元のOpenAI APIに戻す場合もbase_urlを元に戻すだけ。開発チームの既存フローを一切壊しません。

技術的特徴

Codex CLI × OrcaRouterのアーキテクチャ

OrcaRouterはCodex CLIとLLMプロバイダーの間に位置するAIゲートウェイとして動作します。Codex CLIからのリクエストはOpenAI Responses APIプロトコルでOrcaRouterに送信され、OrcaRouterがプロンプト難易度を<1msで判定した上で、最適なモデルへルーティングします。

コーディング特化ルーティング

OrcaRouterのRouting DSLを用いることで、コーディングタスクの種類に応じたルーティング戦略をYAMLで定義可能です。

- コード補完・ボイラープレート → 高速・低コストモデル- バグ修正・リファクタリング → バランス型モデル- アーキテクチャ設計・複雑なアルゴリズム → フロンティアモデル- コードレビュー・テスト生成 → 専用モデルへの振り分けミッドストリーム・フェイルオーバー

プロバイダーに障害が発生した場合、ストリーム途中でも別プロバイダーに自動切り替え。開発者のCodex CLIセッションは中断されず、長時間実行のエージェントタスクも状態を維持します。

今後の展開

OrcaRouterは今後、Codex CLI向けのコーディング特化ルーティングテンプレートを公開し、コミュニティによるベストプラクティスの共有を促進します。また、他のAIコーディングツールとの統合も順次拡大し、開発者が場所を問わず最適なモデル選択の恩恵を受けられる環境を構築します。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「Codex CLIは、2026年の開発者にとって不可欠なツールです。しかし、多くの開発者はCodex CLIの潜在能力を十分に引き出せていませんでした。デフォルトでOpenAIモデルに固定され、他の優れたモデルを試す障壁が高かったからです。

OrcaRouterのCodex CLI対応により、開発者は3行の設定変更だけで200以上のモデルにアクセスできるようになります。しかも、プロンプトの難易度に応じて最適なモデルを自動選択するため、コスト意識に煩わされることなくコーディングに集中できます。私たちは、日本の開発者コミュニティがコストを恐れずに最高のAIコーディング体験を得られる世界を実現します。」

OrcaRouterについて

OrcaRouterは、米国のAI研究機関Continuum AIが開発し、FlashLabs株式会社が日本独占販売する次世代AI推論ゲートウェイです。200以上のLLMを単一エンドポイント・単一APIキーに統合し、プロンプトごとに難易度を判定して最適なモデルへ自動ルーティングします。トークン上乗せ手数料0%、導入はBase URLの1行書き換えのみ。ガードレール、トレーシング、監視、評価機能も同一ゲートウェイで提供し、エンタープライズAI運用に必要な制御性と透明性を備えています。

OrcaRouter 公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja/)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。オープンソース音声モデルChromaシリーズの開発元として、NTTデータ、シャオミ、カカオ、Intel、G42、MBZUAIの開発者・機械学習エンジニアに利用されています。

会社名: FlashLabs株式会社

所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役 細井 洋一

事業内容: AIソリューションの開発・販売、AIゲートウェイサービス「OrcaRouter」の日本独占提供、オープンソース音声AIモデル「Chroma」シリーズの開発

FlashLabs株式会社 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

Continuum AIについて

Continuum AIは、次世代AI推論インフラを開発する米国の研究機関です。「OrcaRouter」を中核製品として、マークアップゼロ・適応型ルーティング・エンタープライズグレードのガバナンス機能を備えたAIゲートウェイを世界中の開発者と企業に提供しています。

Continuum AI 公式サイト(https://www.continuum01.ai/)

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

担当: 小林 光喜

Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/