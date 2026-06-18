G′day Wine、父の日セールに合わせて赤ワイン新商品3種を発売感謝を込めて贈る、オーストラリア産赤ワインギフト。父の日の贈り物としてお父さんに贈りやすい、オリジナルのブルー熨斗をご用意

株式会社新陽トレーディング

株式会社新陽トレーディング（以下、当社）が展開するオーストラリアワインブランド「G'day Wine」は、2026年父の日セールに合わせ、Amazon内にて赤ワイン新商品3種を発売いたしました。

父の日は、日頃の感謝をあらためて伝える大切なギフトシーンです。

G'day Wineでは、お父さんへの贈り物として選びやすい、飲みごたえのあるオーストラリア産赤ワインを新たに3商品展開いたします。

今回発売するのは、「カウド ブロンズ ウィング シラーズ」「メゾンブルー ライムストーン・コースト カベルネ・ソーヴィニヨン」「メゾンブルー カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー」の3商品です。いずれもオーストラリアらしい豊かな果実味を楽しめる赤ワインで、父の日の食卓や、ワイン好きの方へのギフトにもおすすめです。

また、父の日の贈り物としてお父さんに贈りやすい、オリジナルのブルー熨斗をご用意しております。落ち着いた印象のブルー熨斗を添えることで、感謝の気持ちをより丁寧に伝えられるギフト仕様となっています。

「カウド ブロンズ ウィング シラーズ」は、南オーストラリア産のシラーズを使用した辛口・フルボディの赤ワインです。シラーズ由来の豊かな果実味に、樽熟成による落ち着いた香りと奥行きが重なり、上質な味わいを楽しめます。黒系果実を思わせるフルーティーな印象に、モカのようなニュアンスが溶け込み、なめらかな口当たりと余韻が魅力です。焼肉、照り焼き、タレ焼きのグリル料理など、甘辛い味付けの肉料理とも好相性です。

「ライムストーン・コースト カベルネ・ソーヴィニヨン」は、オーストラリアのライムストーン・コーストで育まれたカベルネ・ソーヴィニヨンを使用した辛口・フルボディの赤ワインです。石灰質土壌と恵まれた気候条件が、果実味の厚みと整った骨格を引き出しています。ブラックベリーやカシスを思わせる濃密な果実味に、ミルクチョコレートのようなやわらかな余韻が重なり、力強さの中にも上品さを感じられる一本です。ブルーチーズや赤身肉、グリル料理と合わせて楽しめます。

「カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー」は、南オーストラリア産のカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを使用した辛口・ミディアムボディの赤ワインです。カベルネ・ソーヴィニヨンのしっかりとした骨格に、メルローのやわらかさと丸みが重なり、飲みごたえがありながら親しみやすい味わいに仕上がっています。牛肉やジビエなどのしっかりした料理はもちろん、醤油ベースのタレで味わう焼鳥とも相性がよく、和食にも合わせやすい赤ワインです。

今回の新商品3種は、いずれも父の日の贈り物として選びやすい特別感のある赤ワインです。フルボディの力強い味わいを楽しみたい方、果実味豊かな赤ワインを好む方、食事と一緒にゆっくり楽しめるワインを探している方など、贈る相手の好みに合わせてお選びいただけます。

G'day Wineは今後も、オーストラリアワインの魅力を日本のお客様に届けるブランドとして、味わいだけでなく、ギフトシーンに寄り添った商品提案を行ってまいります。

父の日セール・新商品概要

・セール名：G'day Wine 父の日セール

・新商品1：カウド ブロンズ ウィング シラーズ

・新商品2：ライムストーン・コースト カベルネ・ソーヴィニヨン

・新商品3：カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー

・開催期間：2026年6月10日～6月21日

・開催場所：Amazon内 G'day Wine販売ページ

・内容：父の日セールに合わせて赤ワイン新商品3種を発売

・ギフト対応：父の日向けギフトボックス入り、ブルー熨斗２種をご用意

カウド ブロンズ ウィング シラーズについて

カウド ブロンズ ウィング シラーズは、南オーストラリア産のシラーズを使用した辛口・フルボディの赤ワインです。アルコール度数は14.5%、内容量は750ml。シラーズらしい豊かな果実味に樽熟成の香りが重なり、黒系果実やモカを思わせる芳醇な味わいを楽しめます。

商品ページURL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0H293CHPT?th=1

メゾンブルー ライムストーン・コースト カベルネ・ソーヴィニヨンについて

ライムストーン・コースト カベルネ・ソーヴィニヨンは、オーストラリア・ライムストーン・コースト産のカベルネ・ソーヴィニヨンを使用した辛口・フルボディの赤ワインです。アルコール度数は14.5%、内容量は750ml。濃厚な黒系果実の味わいに、チョコレートを思わせる余韻が重なる、飲みごたえのある一本です。

商品ページURL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0H28ZFZCZ?th=1

メゾンブルー カベルネ・ソーヴィニヨン メルローについて

カベルネ・ソーヴィニヨン メルローは、南オーストラリア産のカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを使用した辛口・ミディアムボディの赤ワインです。アルコール度数は14.5%、内容量は750ml。果実味とタンニンが調和したバランスのよい味わいで、食事にも合わせやすい一本です。

商品ページURL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0H295PL5V?th=1

G'day Wineについて

G'day Wineは、オーストラリアワインの魅力を日本に届けるブランドです。品質や味わい、ストーリー性にこだわった商品を展開し、日本ではまだ広く知られていないオーストラリアワインの多彩な魅力を提案しています。

会社概要

会社名：株式会社新陽トレーディング

ブランド名：G'day Wine

所在地：東京都中央区日本橋小舟町13-10日本橋吉橋ビル3F

事業内容：ワインをはじめとした輸入商品の企画・販売

本件に関するお問い合わせ先

株式会社新陽トレーディング

担当：張

メールアドレス：support_gday@shinyou.tokyo

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/GdayWine/page/752AAD08-3540-49B0-A468-827CBDA1F545?lp_asin=B0DFW16TQ6&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/GdayWine/page/752AAD08-3540-49B0-A468-827CBDA1F545?lp_asin=B0DFW16TQ6&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。