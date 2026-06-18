【宮田愛萌】「#6E0304」第4回 特別写真展、東京・恵比寿にて開催決定！

株式会社para#6E0304 第4回 特別写真展 key visual

株式会社para（本社：東京都世田谷区）は、タレントマネジメント等を行う株式会社FARMと共同で宮田愛萌写真集制作プロジェクト「#6E0304 」第4回 写真展開催をお知らせいたします。2025年4月から始まった本プロジェクトが、季節の移ろいを感じられる内容として東京・恵比寿に登場いたします。デジタルでは味わえない紙の質感と特別感を大切にした完全撮り下ろし写真の数々を、会場限定の特別空間でお楽しみください。

イベント概要

開催日程- 2026年7月18日(土) 12:00 OPEN / 18:30 CLOSE- 2026年7月19日(日) 12:00 OPEN / 16:00 CLOSE

開催場所HIROSHIGE GALLERY（弘重ギャラリー）HIROSHIGE GALLERY

住所：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南２丁目１０－４

maps：https://maps.app.goo.gl/Ci5yX2vYZ6EPjezE7

第4回 特別写真展詳細- #6E0304 第4回特設写真展サイト：https://www.6e0304.com/2026-07-exhibition(https://www.6e0304.com/2026-07-exhibition)

ご来場にあたっての注意事項

- 入場について- - #6E0304 会員さま：会員証をご提示いただくと無料でご覧いただけます。- - 非会員さま：入場料( \500 / 税込) が必要です。- - 会場限定グッズのご購入にも入場の必要がございます。- お支払い方法- - 会場限定グッズ並びに非会員さま入場料のお支払いは、各種電子決済のみ（現金不可）対応。- - 対応決済：Visa・Mastercard・Amex・JCB・DinersClub・Discover・QUICPay・iD・交通系IC・PayPay（※システムの都合により一部利用できない場合がございますので予めご了承ください。）- 会員証について- - 会員証は、本プロジェクト「 #6E0304 」の会員になると無料でお手元に届きます。- - お申し込みページ： https://6e0304.com/(https://www.6e0304.com/)- その他注意事項- - 本イベントの内容は予告なく変更の可能性がございます。予めご了承ください。- - 宮田愛萌の在廊日時は、追って公式HP並びに各種SNS等にてご報告いたします。- - #6E0304に登録したタイミングによっては、会員証がお手元にない場合がございます。その際は、スタッフにお声掛けください。- - その他注意事項は、下記URLよりご確認をお願いいたします。- - - 公式HP：https://www.6e0304.com/2026-07-exhibition

写真展開催記念 #6E0304 初月無料キャンペーン実施中

本写真展の開催を記念して、#6E0304の初月無料キャンペーンを実施致します。該当期間中、初回登録者の方は、「初月無料」でお求めいただけます。この機会に是非ともお試しください！

#6E0304 第4回特別写真展開催記念特別クーポンコード- クーポンコード：「 MNM4THEXHBTN 」- ご利用はこちら：https://buy.stripe.com/4gw6pJ2jN6UndnG05i- 備考：クーポンには引き換え期限と使用期限がございます。また、過去にご登録のある方は対象外となりますので、予めご了承ください。

宮田愛萌写真集制作プロジェクト「#6E0304」

#6E0304 KV#6E0304

本プロジェクトは、1年間の期間限定で「宮田愛萌」の写真集を月額制で " 毎月 "自宅にお届けするサービスです。本写真集にて使用する写真は完全撮り下ろしのものを使用しており、デジタルでは味わえない紙の写真集ならではの質感や特別感を "毎月" お手元で感じていただけるサービスとなっております。

#6E0304のお申し込みはこちら :https://www.6e0304.com/

宮田愛萌

宮田愛萌宮田愛萌

作家・タレント、1998年4月28日生まれ、東京都出身。2023年アイドル卒業時にデビュー作『きらきらし』を上梓。現在は文筆家として小説、エッセイ、短歌などジャンルを問わず活躍。本に関連するTV・トークイベント・対談なども出演。バターの女王アンバサダー。#6E0304編集長。著書に、『あやふやで不確かな(幻冬舎)』『春、出逢い(講談社)』『わたしのをとめ(短歌研究社)』『晴れ姿の言葉たち(文藝春秋)』『おいしいはやさしい(PHP研究所)』宮田愛萌１st写真集『Lilas(幻冬舎)』『ないなら書けばいいじゃない！(大和書房) 等他。

運営会社

株式会社para株式会社para

写真集・写真展・月額写真集サブスクリプションサービス等の企画制作を通じ、タレントやクリエイターと共に「届けるべき作品の在り方」を設計する企画制作会社。月額制で毎月撮り下ろし写真集を会員へ届ける宮田愛萌写真集制作プロジェクト「#6E0304」や、直近では渡辺みり愛写真展の企画・プロデュースを手がけており、出版社・書店・撮影チームとの協業のもと、企画から制作・販売・展示までを一気通貫で担っている。

株式会社FARM株式会社FARM

キャスティング・マネージメント、プロデュースなど様々な業務を行う。 （所属タレント：宮田愛萌ほか）

関連URL

◯ #6E0304 写真展特設サイト：https://www.6e0304.com/2026-07-exhibition

◯ 宮田愛萌(X)：https://x.com/manamodesuga

◯ 宮田愛萌(Instagram)：https://www.instagram.com/manamomiyata_official/

◯ 株式会社para(HP)：https://para.mu/

◯ 株式会社para(X)：https://x.com/_parainc

◯ 株式会社FARM(HP)：https://www.farminc.co.jp/

お問い合わせ / スポンサーシップご連絡先

◯ スポンサーシップ

本プロジェクトでは、ビジョンに共感いただける企業様・団体様からのスポンサーシップを募集しております。パートナーシップを通じて、共に新たな価値を創造していきたいと考えています。

詳細なスポンサープランについては、下記よりお問い合わせください。

メール： #6E0304 運営事務局 ： pr@6e0304.com

◯ その他お問い合わせ

メール： #6E0304 運営事務局 ： pr@6e0304.com