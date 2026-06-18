「ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ」が父の日セールを実施バロッサ・ヴァレーの深みを贈る。実績ある人気赤ワインと新商品を父の日ギフトに

株式会社新陽トレーディング

株式会社新陽トレーディング（以下、当社）が展開するオーストラリアワインブランド「G'day Wine」は、2026年父の日に向け、Amazon内にて父の日セールを実施し、人気赤ワイン「ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ」を期間限定の特別価格で販売いたします。

父の日は、日頃の感謝を伝える大切なギフトシーンです。

G'day Wineでは、オーストラリア屈指の銘醸地として知られるバロッサ・ヴァレーの魅力を楽しめる赤ワインとして、「ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ」を父の日ギフトにご提案いたします。

「ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ」は、バロッサ・ヴァレーで育まれたシラーズを使用したオーストラリアワインです。豊かな果実味としっかりとした飲みごたえ、樹齢100年のブドウ樹に由来する奥行きのある味わいが魅力で、特別な日の食卓や、大切な方への贈り物にふさわしい一本です。

また同商品は、2025年年間で5,000本以上の販売実績を達成いたしました。

多くのお客様に選ばれてきた実績のある赤ワインとして、ワイン好きの方へのギフトはもちろん、父の日の食卓を少し特別に演出する一本としてもおすすめです。

さらに今回、同じワイナリーが手掛ける新商品として「ニアアンドファー SA シラーズ」も発売いたしました。

「ニアアンドファー SA シラーズ」は、南オーストラリアの銘醸地バロッサ・ヴァレーで育まれたシラーズを使用した、辛口・フルボディの赤ワインです。カシス、ブルーベリー、ブラックチェリーを思わせる黒系果実の香りに、完熟プラムやダークチョコレートの奥行き、ブラックペッパーやクローブのスパイス感、トーストやバニラを感じる樽香が重なります。

口当たりはふくよかで丸みがあり、果実味をしっかりと感じられます。きめ細かなタンニンがなめらかに広がり、フルボディでありながら重すぎず、飲みごたえと飲みやすさを両立した一本です。ラムチョップや赤ワイン煮込み料理など、旨みの強い肉料理とも好相性で、父の日の食卓にもおすすめです。

「NEAR & FAR」は、“近く”と“遠く”の畑から厳選したブドウを集めて造るシリーズです。果実味を中心に据えながら、トーストやバニラの樽香、ほのかなハーブのニュアンスを重ねることで、奥行きのある味わいを実現しています。

今回の父の日セールにあわせて、「ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ」と「ニアアンドファー SA シラーズ」を飲み比べできる、ギフトボックス入りの赤ワイン2本セットも新商品として発売いたしました。

同じワイナリーが手掛ける2種類のバロッサ産シラーズを一度に楽しめるセットで、それぞれの個性や味わいの違いを比べながら楽しめます。力強く深みのある「ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ」と、黒系果実の凝縮感と樽香が魅力の「ニアアンドファー SA シラーズ」は、赤ワイン好きの方へのギフトにもぴったりです。

高級感のあるギフトボックス入りのため、父の日の贈り物はもちろん、誕生日、記念日、手土産など、特別な日のプレゼントにもおすすめです。

G'day Wineは今後も、オーストラリアワインの魅力を日本のお客様に届けるブランドとして、味わいだけでなく、産地や造り手のストーリーを感じられる商品提案を行ってまいります。

父の日セール概要

・セール名：G'day Wine 父の日セール

・対象商品：ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ

・新商品：ニアアンドファー SA シラーズ

・新商品：ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズ＆ニアアンドファー SA シラーズ ギフトボックス入り2本セット

・開催期間：2026年6月10日～6月21日

・開催場所：Amazon内 G'day Wine販売ページ

・内容：対象商品を期間限定の特別価格で販売

ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズについて

ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズは、バロッサ・ヴァレー産のシラーズを使用したオーストラリア赤ワインです。樹齢100年のブドウ樹から生まれる深みと凝縮感、シラーズらしい豊かな果実味と存在感が魅力です。2025年年間で5,000本以上の販売実績を達成しており、父の日ギフトにもおすすめの一本です。

商品ページURL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BYNGVK68?th=1

ニアアンドファー SA シラーズについて

ニアアンドファー SA シラーズは、オーストラリア・バロッサ・ヴァレー産のシラーズを使用した辛口・フルボディの赤ワインです。アルコール度数は14.5%、内容量は750ml。黒系果実の凝縮感、スパイス感、トーストやバニラを感じる樽香が重なり、飲みごたえのある味わいを楽しめます。

商品ページURL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVXC9FDM/ref=twister_B0GVYBN7BM?th=1

2本セットについて

ウェランド ヴァレー＆ヴァレー シラーズとニアアンドファー SA シラーズを組み合わせた、ギフトボックス入りの赤ワイン2本セットです。同じワイナリーが手掛ける2種類のシラーズを飲み比べできるため、ワイン好きの方への父の日ギフトや、特別な日の贈り物におすすめです。

商品ページURL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0H1WKS8DL?th=1

G'day Wineについて

G'day Wineは、オーストラリアワインの魅力を日本に届けるブランドです。品質や味わい、ストーリー性にこだわった商品を展開し、日本ではまだ広く知られていないオーストラリアワインの多彩な魅力を提案しています。

会社概要

会社名：株式会社新陽トレーディング

ブランド名：G'day Wine

所在地：東京都中央区日本橋小舟町13-10日本橋吉橋ビル3F

事業内容：ワインをはじめとした輸入商品の企画・販売

本件に関するお問い合わせ先

株式会社新陽トレーディング

担当：張

メールアドレス：support_gday@shinyou.tokyo

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/GdayWine/page/752AAD08-3540-49B0-A468-827CBDA1F545?lp_asin=B0DFW16TQ6&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/GdayWine/page/752AAD08-3540-49B0-A468-827CBDA1F545?lp_asin=B0DFW16TQ6&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。