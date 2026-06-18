Dokie AI、企業テンプレートを活用できる「カスタムテンプレート機能」を公開

Muyan Technology (HK) Limited

Muyan Technology (HK) Limitedは、同社が提供・運営するAIプレゼンテーション作成ツール「Dokie.ai」において、ユーザーが自社のPPTテンプレートをアップロードし、今後の資料作成に活用できる「カスタムテンプレート機能」を公開しました。

新機能により、企業やチームは普段使用している会社指定のプレゼンテンプレートをDokie AI(https://dokie.ai/ja)にアップロードし、AIによるスライド生成時にそのテンプレートを活用できるようになります。これにより、資料ごとにデザインを調整する手間を減らしながら、ブランドカラー、フォント、レイアウト、表紙スタイル、ページ構成など、企業ごとのデザインルールに沿ったプレゼン資料を作成しやすくなります。

ビジネスの現場では、営業資料、社内報告書、提案書、マーケティング資料、経営会議資料など、日常的に多くのPPTが作成されています。一方で、資料作成においては「内容を整理する時間」だけでなく、「会社のテンプレートに合わせる作業」や「デザインの統一」にも多くの時間がかかります。特に複数のメンバーが資料を作成するチームでは、スライドごとに見た目や表現がばらつき、ブランドイメージや社内基準を統一しにくいという課題があります。

Dokie.aiのカスタムテンプレート機能は、こうした課題を解決するために開発されました。ユーザーは自社のテンプレートを登録しておくことで、今後の資料作成時に同じデザイン基準を繰り返し利用できます。これにより、チーム全体で統一感のあるプレゼン資料を作成しやすくなり、資料作成の効率化と品質の安定化を同時に実現します。

Dokie.aiは、単にAIでスライドを生成するだけではなく、ビジネスの現場で実際に使える presentation-ready な資料作成を重視しています。今回のカスタムテンプレート機能により、ユーザーは自分のアイデア、メモ、文書、URLなどをもとにスライドを生成しながら、会社のブランドスタイルや資料作成ルールに沿った形でアウトプットを整えることができます。

この機能は、特に営業チーム、マーケティングチーム、コンサルティングチーム、スタートアップ、事業部門、経営企画部門など、日常的にプレゼン資料を作成するオフィスワーカーに適しています。クライアント向け提案資料、社内共有資料、週次・月次レポート、製品紹介資料など、継続的に同じブランドスタイルで資料を作成したい場面で活用できます。

Dokie.aiの担当者は次のように述べています。

「ビジネス資料では、内容のわかりやすさだけでなく、ブランドとしての一貫性も重要です。多くの企業では、独自のPPTテンプレートやデザインルールを持っていますが、それを毎回手作業で反映することは大きな負担になります。カスタムテンプレート機能により、Dokie.aiはユーザーのアイデアを構造化するだけでなく、企業ごとのスタイルに沿った資料作成を支援します。」

Dokie.aiは今後も、AIによるプレゼン資料作成体験を継続的に改善し、ビジネスパーソンがより短時間で、より統一感のある高品質なPPT資料を作成できる環境を提供していきます。

Dokie.aiについて

Dokie.aiは、Muyan Technology (HK) Limitedが提供・運営するAI presentation makerです。ユーザーのアイデア、テキスト、文書、URLなどをもとに、構造化されたスライドを生成し、ビジネスシーンで使いやすいプレゼン資料作成をサポートします。企画書、営業資料、社内報告書、マーケティング資料、提案書など、幅広い用途に対応しています。