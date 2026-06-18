『RAPSTAR 2025』ファイナリストMasato Hayashiニューアルバム先行シングル「暴走東京」を7月1日（水）配信リリース　7月5日（日）に200名限定のリリースパーティを渋谷で開催

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて独占配信中の、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』で準優勝を果たしたMasato Hayashiが、2026年8月末にリリース予定のニューアルバムより、リード曲「暴走東京」を2026年7月1日（水）に先行配信することを決定いたしました。

Masato Hayashiは、『RAPSTAR 2025』で披露した楽曲「HIROYUKI」のミュージックビデオが再生回数300万回を突破。また、「Ain’t No Love」はYouTubeハイプランキング1位を獲得するなど、作品を発表するたびにシーンの注目を集めています。

さらに、2026年3月には東京・渋谷でゲリラライブを敢行。開始直後から観客が殺到し、安全上の理由からわずか9分で中止となりながらも、現場では大合唱が巻き起こる異例の熱狂を生み出しました。その光景はSNS上でも大きな話題となり、ライブアーティストとしての圧倒的な求心力を証明しています。

7月1日（水）に先行配信する「暴走東京」は、Masato Hayashiがこれまで抱えてきた葛藤や怒り、そしてそこからの解放をテーマに制作された楽曲です。タイトルにも掲げられた“暴走”には、常識や固定観念、閉塞感に抗いながら自身の道を切り拓いてきたMasato Hayashiの生き様が投影されています。

今回の先行配信を記念し、Masato Hayashiは渋谷の街全体を舞台にしたリリースイベントを開催いたします。

イベント当日には、渋谷の主要街頭ビジョンで「暴走東京」のミュージックビデオを放映するほか、Masato Hayashi本人が渋谷の街中へゲリラ登場し、ここでしか手に入らない限定「暴走東京」Tシャツを配布予定です。

さらに、渋谷・NEVERLANDにて、7月5日（日）に200名限定のリリースパーティを開催いたします。本イベントでは、「暴走東京」を初披露するほか、来場者が普段言えない想いや諦めきれない夢、悔しかった出来事など、それぞれが抱える“鬱憤”を旗へ書き込み、感情を解放する参加型企画も実施予定。「暴走東京」のテーマである“解放”を体現する特別な空間を創出します。ぜひご期待ください。

■ イベント名

Masato Hayashi「暴走東京」リリースパーティ

■ 日時

2026年7月5日（日）

開場 16:30／開演 17:45

■ 会場

NEVERLAND（渋谷）

■ チケット

無料（事前抽選制）

※入場時に別途ドリンク代（アルコール一律800円、ソフトドリンク500円）が必要となります。

https://forms.gle/eQJTKRKngLSJip5c8

■ 注意事項

・受付開始は16:30からとなります。

・受付開始前に会場周辺へお並びいただくことはできません。

・近隣の皆さまのご迷惑となりますので、会場周辺での待機・たむろはお控えください。

・当選者には事前に整理番号をお伝えし、整理番号順でのご入場となります。

・Masato Hayashi ゲリラライブグッズ3点（ミュージックキーホルダー/ステッカー/ストラップ）をご持参いただいたお客様のうち、先着50名様は優先入場となります。

・迷惑行為やマナー違反が確認された場合、ご退場いただく場合がございます。また、状況によってはイベントを中止させていただく可能性がございます。

Masato Hayashi公式サイト

https://www.masatohayashi.jp/

Masato Hayashi 公式SNS

X； https://x.com/masatohayashi_

IG：https://www.instagram.com/masatohayashi_/

YouTube：https://www.youtube.com/@masatohayashi_



■ABEMA『RAPSTAR 2025』 番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/243-213

※#1～#3は無料で視聴いただけます。