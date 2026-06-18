HIMEHINA『愛包ダンスホール』Music Video、5,000万回再生を突破！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、以下「Studio LaRa」）は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA」の楽曲『愛包ダンスホール』のMusic Video（MV）がYouTubeチャンネル内において5,000万回再生を突破したことを記念し、「愛いっぱい！ヒメヒナポップアップトースター」を本日、2026年6月18日(木)より販売開始いたします。MVに登場した二人のSDイラストがかわいくデザインされ、キッチンの片隅に置くだけで、日々の暮らしにそっと寄り添います。記念コレクションにもふさわしい一品です。

販売ページ :https://himehina.jp/store/heart-pie-popup-toaster

商品名：愛いっぱい！ヒメヒナポップアップトースター

販売開始：2026年6月18日(木)

販売価格：10,800円（税込）

お届け予定：2026年12月中旬～下旬

※中東情勢の影響により商品のお届けが遅れる場合がございます。予めご了承ください。

■Music Video『愛包ダンスホール』について

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bnofYmfKLeo ]

『愛包ダンスホール』のMusic Video（MV）は、華やかでポップな世界観の中に、目まぐるしい映像展開、多層的な言葉遊び、そしてキャッチーなダンスが詰め込まれた作品です。踊りたくなるようなポップさに、奇妙さの交じる歌詞表現が重なり合う楽曲の強さ。圧倒的な情報量を持つ映像とハイテンポなビートが、一度触れると何度も再生したくなる強い中毒性を生み出しています。HIMEHINAらしい愛と毒を抱えたMVは、多くのファンを惹きつけ、HIMEHINAを代表する楽曲のひとつとして親しまれてきました。

本MVは2023年12月の公開以降、「歌ってみた」や「踊ってみた」などの投稿がソーシャルに広がり、6万を超えるカバー作品が生まれました。2024年9月にはHIMEHINA初となる3,000万回再生を突破し、そして2026年6月18日(木)、公開から約2年半で5,000万回再生に到達いたしました。

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心としている。なかでも、ハイクオリティなMVとLIVEパフォーマンスには定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は112万人、動画の総再生回数は6.8億回を超える。

2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。5,000万回再生を記録した『愛包ダンスホール』や、公開1年を待たずに1,000万再生を記録した『V』、そのほか『LADY CRAZY』『キスキツネ』など、全17トラックを収録。さらに、同アルバムを冠したツアー「HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』」を同年11月より開催中。本ツアーはパシフィコ横浜での2Days公演を皮切りに、日本7都市・台北・ソウル・サンノゼを巡り、VTuber史上初（※）となる単独ワールドツアーである。

8月にはZepp DiverCity Tokyoでの凱旋公演、10月3日(土)・10月4日(日)にはSGCホール有明にてワールドツアーグランドフィナーレ2Daysが開催決定！

※自社調べ：2026年3月時点、単独ワンマンとしてのライブツアーにおいて史上初

【HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』 日程】

横浜会場：パシフィコ横浜 国立大ホール ｜2025年11月22日(土) 、11月23日(日)

福岡会場：Zepp Fukuoka｜2026年1月17日(土)

大阪会場：Zepp Osaka Bayside｜2026年2月11日(水・祝)

宮城会場：仙台GIGS｜2026年3月14日(土)

愛知会場：Zepp Nagoya｜2026年4月11日(土)

北海道会場：Zepp Sapporo｜2026年5月2日(土)

台北会場：Zepp New Taipei｜2026年6月6日(土)

ソウル会場：YES24 LIVE HALL｜2026年6月28日(日)

サンノゼ会場：San Jose Civic｜2026年7月24日(金)

東京凱旋公演会場：Zepp DiverCity Tokyo｜2026年8月11日(火・祝)

＜HIMEHINA WORLD Tour 2026 Final 2Days 日程＞

Day1『ヒメヒナウタミタ祭 ～負けないでもう少し最後まで走り抜けて～』｜2026年10月3日(土)

Day2『LIFETIME is BUBBLIN -GRAND FINALE-』｜2026年10月4日(日)

特設サイト :https://spc.himehina.jp/world-tour26【4thアルバム『Bubblin』概要】[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]

HIMEHINA WORLD Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』のベースとなる本アルバムは、2025年7月に発売し、moraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得。さらに表題曲『バブリン』はテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けています。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Studio LaRaでは、さらなる体制強化を目指し、積極的な採用活動を行っております。現在、下記の職種を積極的に募集しています。



・グラフィックデザイナー：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010034

・Unityエンジニア：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010032

・渉外/窓口業務：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010035

・MDディレクター：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010037

・Studio LaRa求人情報：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs/000300010032

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusic Videoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造しています。



・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company