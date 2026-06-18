AOKIの疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)ルームウェア」から暑くなるこれからの季節に最適なディズニーデザインの半袖・半ズボンのメッシュタイプが新登場！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）では、多くのお客様から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス(R)ルームウェア」からディズニーキャラクターをモチーフにしたデザインのメッシュタイプを販売開始しました。新たに販売を開始したタイプは「ミッキーマウス」・「ミッキーマウス＆ミニーマウス」・『ズートピア2』から「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」の全3タイプです。

半袖＋半ズボンのメッシュタイプで、暑くなるこれからの季節におすすめの本商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて購入が可能です。

※『ズートピア2』「ニック＆ジュディ」は限定店舗展開

AOKI公式オンラインショップ（リカバリーケアプラス(R)特設ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/recoverycareplus/

■「リカバリーケアプラス(R)ルームウェア」から夏の新作3タイプが登場！

この度AOKIでは、多くのお客様より支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス(R)

ルームウェア」のディズニーキャラクターをモチーフにしたデザインより夏の新作ラインナップの販売を開始しました。

本商品は暑くなるこれからの季節に最適な半袖・半ズボンの上下セットで、メッシュタイプを採用し、通気性が高いことが特長です。さらに、「リカバリーケアプラス(R)ルームウェア」としては初となる、チャコールグレー・ピンク・ブルーの3色で展開しています。

今回新たに販売を開始したメッシュタイプのディズニーキャラクターが登場するモデルは、初展開の『ズートピア2』「ニック＆ジュディ」を含む、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」の全3タイプ。

「ミッキーマウス」は、おしゃれなチャコールグレーに、レトロなレタリングが映えるデザインです。「ミッキーマウス＆ミニーマウス」は、可愛らしいピンクにハワイアンスタイルの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がプリントされた夏らしいデザイン。また、限定店舗の展開商品として夏らしい爽やかなブルーに今年新作映画も公開され幅広い世代の支持を集めている『ズートピア2』「ニック＆ジュディ」を採用しました。

デザインの可愛らしさはもちろん、ビジネスウェア専門店のAOKIならではの、こだわりのゆったりシルエットやパンツには複数のポケットを備えるなど機能面も充実しています。

※一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 販売名：RECOVERY CARE＋ リカバリーケアプラス

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000086

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

リカバリーケアプラス(R)ディズニーデザイン（半袖・半ズボン） 商品概要

■ミッキーマウスデザイン（チャコールグレー）

おしゃれなチャコールグレーに、ヴィンテージ調の「ミッキーマウス」のアートが映えるデザインです。

1928年のクラシックな「ミッキーマウス」をモチーフにしたデザインで、「THE ORIGINAL Mickey Mouse」のレタリングをプリントしました。

パンツのバックポケットには驚いた表情の「ミッキーマウス」をプリントし、バックスタイルも可愛らしい仕上がりです。

■ミニーマウスデザイン（ピンク）

可愛らしいピンクに、ハワイアンスタイルの「ミッキーマウス」「ミニーマウス」がサンセットをバックに手を繋いで歩く姿をプリントしました。

パンツのバックポケットには、ウクレレを奏でる「ミッキーマウス」に合わせてダンスを踊る「ミニーマウス」をプリントし、夏を感じる爽やかデザインです。

■ズートピア2 ニック＆ジュディデザイン（ブルー）

初展開となるズートピア2 ニック＆ジュディデザインは、爽やかなブルーに「ニック」のキャッチフレーズともいえる「KEEP IT SLY」のレタリングを採用しました。

パンツのバックポケットには、物語のキーアイテムである「ジュディ」のにんじんボールペンをプリント。「ニック」「ジュディ」のコンビをレタリングとアイテムで表現したデザインです。

■リカバリーケアプラス(R)（半袖・半ズボン） 商品特長

１.一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア

身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの緩和が期待できる快適なホームウェアです。

２.快適に着用できるリラックスシルエット＆メッシュ素材の高い通気性

快適に着用できるようゆったりとしたシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時も快適です。また、さらりとしたドライな肌触りと、通気性のあるメッシュ素材を採用しているため暑くなるこれからの季節にも最適です。

さらに、すべてのデザインがポケット付きのためスマートフォンや鍵を入れるなど日常のちょっとしたシーンにも便利です。

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1190-2f4aaa1a4290f6736a6d37b0912c3ab3.pdf