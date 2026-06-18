舩橋 佑選手 水戸ホーリーホックへ期限付き移籍のお知らせ
株式会社鹿島アントラーズFC
(C)KASHIMA ANTLERS
選手名
生まれ
サイズ
ポジション
経歴
(C)KASHIMA ANTLERS
舩橋 佑選手が水戸ホーリーホックへ期限付き移籍することになりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。
選手名
舩橋 佑（ふなばし・ゆう）
生まれ
2002年7月12日、茨城県出身
サイズ
175センチ、67キロ
ポジション
MF
経歴
鹿島アントラーズつくばジュニア-鹿島アントラーズつくばジュニアユース-鹿島アントラーズユース- 鹿島アントラーズ（2021）
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260618xkrgpw)にてご確認ください。
舩橋選手コメント
「この決断は僕にとって、とても重要で覚悟のいる決断でした。そのなかで、今後自分自身がもっとより成長するため、活躍するために選んだ選択です。サポーターの熱気、スタジアムの雰囲気、クラブに関わるすべての人が勝利、タイトルのために戦うこのチームが、僕は大好きです。約5年半、鹿島アントラーズというクラブで戦えたことは、自分の誇りです。活躍を届けられるように、全力で戦ってきます！」