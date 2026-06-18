舩橋 佑選手 水戸ホーリーホックへ期限付き移籍のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC(C)KASHIMA ANTLERS

舩橋 佑選手が水戸ホーリーホックへ期限付き移籍することになりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。

選手名

舩橋 佑（ふなばし・ゆう）

生まれ

2002年7月12日、茨城県出身

サイズ

175センチ、67キロ

ポジション

MF

経歴

鹿島アントラーズつくばジュニア-鹿島アントラーズつくばジュニアユース-鹿島アントラーズユース- 鹿島アントラーズ（2021）

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260618xkrgpw)にてご確認ください。

舩橋選手コメント

「この決断は僕にとって、とても重要で覚悟のいる決断でした。そのなかで、今後自分自身がもっとより成長するため、活躍するために選んだ選択です。サポーターの熱気、スタジアムの雰囲気、クラブに関わるすべての人が勝利、タイトルのために戦うこのチームが、僕は大好きです。約5年半、鹿島アントラーズというクラブで戦えたことは、自分の誇りです。活躍を届けられるように、全力で戦ってきます！」