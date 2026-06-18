BMSG主催の大規模フェス「BMSG FES′26」が5年連続5回目の開催決定。昨年8万人の熱狂を生んだお台場を再び舞台に10月に3日間開催。SKY-HIツアーファイナル日本武道館公演で発表

株式会社BMSG

SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES'26」の開催が決定した。2026年10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。

本情報は6月18日(木)に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表された。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。

「BMSG FES」は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。

初開催の「BMSG FES'22」は山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストを舞台に野外フェスとして開催。「BMSG FES'23」は東京・大阪の2都市へと開催規模を広げ、「BMSG FES'24」は神奈川・Kアリーナ横浜にて3日間6公演で12万人を動員した。そして昨年開催された「BMSG FES'25」では、BMSG設立5周年の節目に『GRAND CHAMP』をコンセプトに掲げ、原点回帰となる3年ぶりの野外フェスとして開催。東京・お台場を舞台に2日間で約8万人を動員し、多くの来場者を熱狂の渦に巻き込んだ。

5年連続5回目の開催となる「BMSG FES'26」は、昨年から開催日数を拡大し3日間開催へ。挑戦と進化を続けるBMSGを象徴する年に一度の祭典として、今年も多くの注目を集めそうだ。

出演アーティストやチケット情報などの詳細は、後日発表予定。続報を楽しみにお待ちいただきたい。

【「BMSG FES'26」開催概要】

日程：

10/10(土) OPEN 13:00 / START 15:00

10/11(日) OPEN 13:00 / START 15:00

10/12(月・祝) OPEN 13:00 / START 15:00

※公演時間は5時間超を予定しています。

会場：

お台場BMSG FES特設会場

〒135-0064 東京都江東区青海１丁目１

※出演アーティストやチケット情報などの詳細は後日発表予定となります。

「BMSG FES’26」Official Website：https://bmsgfes.tokyo/

【会社概要】

「才能を殺さないために。」をミッションに、2020年9月にSKY-HIによって設立された音楽マネジメント・レーベル。事務所の垣根を越えたプロジェクトの企画・制作、コミュニティ運営など、多角的な事業を通じ、アーティストが「自分らしく（Be My Self）」輝ける環境を構築している。

社名：株式会社BMSG（ビーエムエスジー）

代表者：代表取締役CEO SKY-HI

設立：2020年9月

事業内容：

・アーティストマネジメント

・アーティストプロデュース（楽曲制作／宣伝）

・ライブ・イベント等の企画／運営

・FC・コミュニティの企画／運営

・グッズ・アパレル等の企画／販売

HP：https://bmsg.tokyo/

Official SNS

Instagram: https://www.instagram.com/bmsg_official/

X：https://x.com/bmsg_official

YouTube：https://www.youtube.com/BMSG_official