溝口 修平選手 東京ヴェルディへ期限付き移籍のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

溝口 修平選手が東京ヴェルディへ期限付き移籍することになりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。

(C)KASHIMA ANTLERS選手名

溝口 修平（みぞぐち・しゅうへい）

生まれ

2004年2月13日、茨城県出身

サイズ

174センチ、66キロ

ポジション

DF

経歴

笠原SSS、マルバ水戸FC-鹿島アントラーズノルテジュニアユース-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ（2022）

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260618rhq6sq)にてご確認ください。

溝口選手コメント

「東京ヴェルディへ期限付き移籍することになりました。まず、今の自分があるのは多くの方の支えのおかげです。本当にありがとうございます。このクラブで多くのチャンスをもらい成長を実感しつつも、チームの力になりきれない不甲斐なさも感じています。レンタルとはいえ、このクラブを離れるという決断は簡単ではありませんでしたが、これからも自分と向き合って成長し続けたいと思います」