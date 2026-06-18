松本 遥翔選手 カターレ富山へ育成型期限付き移籍のお知らせ
株式会社鹿島アントラーズFC
(C)KASHIMA ANTLERS
選手名
生まれ
サイズ
ポジション
経歴
江南南SS-JFAアカデミー福島U-15 WEST-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ（2025）
松本 遥翔選手がカターレ富山へ育成型期限付き移籍することになりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。
(C)KASHIMA ANTLERS
選手名
松本 遥翔（まつもと・はると）
生まれ
2006年9月29日、埼玉県出身
サイズ
176センチ、73キロ
ポジション
DF
経歴
江南南SS-JFAアカデミー福島U-15 WEST-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ（2025）
※2023、24シーズン 2種登録
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260618cnbako)にてご確認ください。
松本選手コメント
「このたび、カターレ富山へ育成型期限付き移籍することになりました。自分自身と向き合い、さらに成長するために決断しました。カターレ富山で結果にこだわりながらプレーし、成長した姿を見せれるようにがんばります。このチャンスを無駄にせず、覚悟を持って挑戦しますので、応援よろしくお願いします！」