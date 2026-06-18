佐藤 海宏選手 期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

アルビレックス新潟に期限付き移籍している佐藤 海宏選手が、期限付き移籍期間を延長することが決まりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。

選手名

佐藤 海宏（さとう・みひろ）

生まれ

2007年2月26日、茨城県出身

サイズ

177センチ、72キロ

ポジション

DF

経歴

鹿島アントラーズジュニア-鹿島アントラーズジュニアユース-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ（2025）-アルビレックス新潟（2026）

※2024シーズン 2種登録

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260618gy4h3c)にてご確認ください。

佐藤選手コメント

「2026/27シーズンも、アルビレックス新潟で戦うことになりました。もっと強く、もっとうまくなって、成長した姿を見せられるように全力でがんばります！アントラーズにたくさんの良いニュースを届けられるよう、活躍してきます！応援よろしくお願いします！」