佐藤 海宏選手 期限付き移籍期間延長のお知らせ
株式会社鹿島アントラーズFC
選手名
生まれ
サイズ
ポジション
経歴
鹿島アントラーズジュニア-鹿島アントラーズジュニアユース-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ（2025）-アルビレックス新潟（2026）
アルビレックス新潟に期限付き移籍している佐藤 海宏選手が、期限付き移籍期間を延長することが決まりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。
選手名
佐藤 海宏（さとう・みひろ）
生まれ
2007年2月26日、茨城県出身
サイズ
177センチ、72キロ
ポジション
DF
経歴
鹿島アントラーズジュニア-鹿島アントラーズジュニアユース-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ（2025）-アルビレックス新潟（2026）
※2024シーズン 2種登録
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260618gy4h3c)にてご確認ください。
佐藤選手コメント
「2026/27シーズンも、アルビレックス新潟で戦うことになりました。もっと強く、もっとうまくなって、成長した姿を見せられるように全力でがんばります！アントラーズにたくさんの良いニュースを届けられるよう、活躍してきます！応援よろしくお願いします！」