バンダイ、新作TCG『NARUTOカードゲーム』を発表。2027年に世界同時リリース決定

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ カード事業部は、2026年6月18日（木）に開催された「BANDAI CARD GAMES ネクストプラン発表会2026.06」にて、新作トレーディングカードゲーム『NARUTOカードゲーム』を発表いたしました。

本発表に合わせ、ティザー映像および公式サイトも公開しました。

『NARUTOカードゲーム』は2027年に全世界同時リリースとなります。

なお、商品詳細につきましては、2026年7月29日（水）に発表予定です。

■『NARUTOカードゲーム』ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MefaL2fKvzk ]

■『NARUTOカードゲーム』公式サイト

https://www.naruto-cardgame.com/jp/

■『NARUTOカードゲーム』公式X

https://x.com/narutotcg_jp

■『NARUTOカードゲーム』公式Youtube

https://www.youtube.com/@naruto_tcg_jp

また、『NARUTOカードゲーム』リリースを記念しまして、岸本斉史先生から、色紙とコメントを頂戴しました。

■岸本斉史先生コメント

NARUTOカードゲーム！

『NARUTO-ナルト-』の世界がまた一つ大きく広がります。

このカードが皆様の手と心に広く届くことを願っております。

■岸本斉史先生色紙

■BANDAI CARD GAMESとは

バンダイカード事業部が展開するトレーディングカードゲームのブランドです。

本ブランドのもと様々なカードゲームタイトルを欧米・アジアを中心に世界50以上の地域で展開。

「BANDAI CARD GAMES」はカードを通じて作品世界との出会いを作り、ファン同士の出会いを世界中のユーザーに提供いたします。

■「NARUTO-ナルト-」とは

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。

主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

※掲載しているデザイン、商品画像は開発中のもののため、実際の商品とは異なる場合がございます。