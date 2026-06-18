OrcaRouterがAnthropic「Claude Code」に対応 ― エージェント型コーディングから200以上のLLMを直接利用可能に、トークン上乗せ0%・環境変数4つ

FlashLabs株式会社

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一、以下「FlashLabs」）は、米Continuum AIが開発しFlashLabsが日本独占販売するAI推論ゲートウェイ「OrcaRouter」において、Anthropicのエージェント型AIコーディングツール「Claude Code」への正式対応を発表しました。本対応により、開発者はClaude Codeから直接OrcaRouter経由で200以上のLLMを利用できるようになり、コーディングタスクの内容に応じて最適なモデルに自動ルーティングすることで、品質を維持しながらAIコーディングコストを約40%削減できます。

背景・狙い

2026年、ターミナル上で動作するエージェント型コーディングツールは、開発者の標準ワークフローへと急速に定着しました。中でもAnthropicの「Claude Code」は、コードベース全体を理解し、ファイル編集・テスト実行・コミットまでを自律的に行うエージェントとして、世界中の開発チームに採用が拡大しています。

しかし、Claude CodeはデフォルトでAnthropicのAPIに接続する設計のため、多くの開発者はClaudeモデル以外の選択肢を活用できていませんでした。OpenAI GPTやGoogle Gemini、DeepSeekなど、特定のコーディングタスクで優れたコスト効率や性能を発揮するモデルは多数存在しますが、Claude Codeの優れたエージェント体験を維持したまま、それらを使い分ける手段はありませんでした。

OrcaRouterのClaude Code対応は、この課題を根本的に解決します。Claude CodeはAnthropic Messages APIを標準プロトコルとして採用しており、接続先（Base URL）をOrcaRouterに向けるだけで、Claude Codeのエージェント機能・UI・ワークフローをそのままに、200以上のモデルへ1エンドポイント・1APIキーでアクセス可能になります。さらに、OrcaRouterのアダプティブ・ルーティングにより、プロンプトの難易度やタスク種別に応じて最適なモデルを自動選択。簡単なコード補完には高速・低コストのモデルを、複雑なリファクタリングには高性能なフロンティアモデルを、という使い分けが自動で行われます。

本対応の概要

価格: トークン上乗せ手数料 0%（プロバイダー公開価格と同額）。無料トークン付きで試用可能。Teamプラン ＄499/月。

対応プロトコル: Anthropic Messages API（Claude Codeが標準で使用するプロトコル）

参照URL:

- セットアップガイド(https://docs.orcarouter.ai/ja/integrations/claude-code)- 利用可能モデル一覧(https://www.orcarouter.ai/ja/models)

利用可能モデル例：

企業にもたらす価値

- OrcaRouter Fable 5 Fusion API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/orcarouter/fusion)- Anthropic Claude Opus 4.8 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/anthropic/claude-opus-4.8)- OpenAI GPT 5.5 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/openai/gpt-5.5)- Gemini 3.5 Flash API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/google/gemini-3.5-flash)- MiniMax M3 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/minimax/minimax-m3)- DeepSeek V4 Pro API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/deepseek/deepseek-v4-pro)- Qwen3.7 Max API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/qwen/qwen3.7-max)- Z.AI GLM5.2 API(https://www.orcarouter.ai/ja/models/z-ai/glm-5.2)1. コーディングタスク別のモデル最適化で、AI開発コストを約40%削減

コード補完やボイラープレート生成などの定型タスクは、高性能なオープンモデルで低コストに処理。複雑なリファクタリングやアーキテクチャ設計には Claude Opus 4.8 や GPT-5.5 を自動で割り当てます。開発チームのAIコーディング支出を約40%削減しながら、品質を維持します。

2. 1エンドポイント・1APIキーで200以上のモデルにアクセス

Anthropic、OpenAI、Google、DeepSeek、Alibaba、Moonshot、Meta、Mistralなど15社以上のプロバイダーに個別契約することなく、OrcaRouterのAPIキー1つですべてのモデルをClaude Codeから利用できます。新モデルがリリースされれば、設定変更なしで自動的にルーティング候補に追加されます。

3. 既存のエージェント体験を壊さない

設定は環境変数を指定するだけで、Claude Code のエージェント機能・スラッシュコマンド・拡張思考などの体験はそのまま維持されます。元の接続に戻す場合も ANTHROPIC_BASE_URL を外すだけ。開発チームの既存フローを一切変更しません。

技術的特徴

Claude Code × OrcaRouter のアーキテクチャ

OrcaRouterはClaude CodeとLLMプロバイダーの間に位置するAIゲートウェイとして動作します。Claude CodeからのリクエストはAnthropic Messages APIプロトコルでOrcaRouterに送信され、OrcaRouterがプロンプト難易度を1ミリ秒未満で判定した上で、最適なモデルへルーティングします。Claude Code側の実装変更は不要です。

コーディング特化ルーティング

OrcaRouterのRouting DSLを用いることで、コーディングタスクの種類に応じたルーティング戦略をYAMLで定義可能です。

- コード補完・ボイラープレート → 高速・低コストモデル- バグ修正・リファクタリング → バランス型モデル- アーキテクチャ設計・複雑なアルゴリズム → フロンティアモデル- コードレビュー・テスト生成 → 専用モデルへの振り分けミッドストリーム・フェイルオーバー

プロバイダーに障害が発生した場合、ストリーム途中でも別プロバイダーに自動切り替え。開発者のClaude Codeセッションは中断されず、長時間実行のエージェントタスクも状態を維持します。

今後の展開

OrcaRouterは今後、Claude Code向けのコーディング特化ルーティングテンプレートを公開し、コミュニティによるベストプラクティスの共有を促進します。また、他のAIコーディングツールとの統合も順次拡大し、開発者が場所を問わず最適なモデル選択の恩恵を受けられる環境を構築します。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「Claude Codeは、エージェント型コーディングの完成度において現在最も評価の高いツールのひとつです。しかし多くの開発者は、その優れたエージェント体験をAnthropicのモデルだけに縛られたまま使っていました。

OrcaRouterのClaude Code対応により、開発者は環境変数を数行設定するだけで、Claude Codeの体験そのままに200以上のモデルへアクセスできるようになります。しかも、プロンプトの難易度に応じて最適なモデルを自動選択するため、コスト意識に煩わされることなくコーディングに集中できます。私たちは、日本の開発者コミュニティがツールに縛られず、コストを恐れずに最高のAIコーディング体験を得られる世界を実現します。」

OrcaRouterについて

OrcaRouterは、米国のAI研究機関Continuum AIが開発し、FlashLabs株式会社が日本独占販売する次世代AI推論ゲートウェイです。200以上のLLMを単一エンドポイント・単一APIキーに統合し、プロンプトごとに難易度を判定して最適なモデルへ自動ルーティングします。トークン上乗せ手数料0%、導入はBase URLの1行書き換えのみ。ガードレール、トレーシング、監視、評価機能も同一ゲートウェイで提供し、エンタープライズAI運用に必要な制御性と透明性を備えています。

OrcaRouter 公式サイト(https://www.orcarouter.ai/ja/)

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。オープンソース音声モデルChromaシリーズの開発元として、NTTデータ、シャオミ、カカオ、Intel、G42、MBZUAIの開発者・機械学習エンジニアに利用されています。

会社名: FlashLabs株式会社

所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役 細井 洋一

事業内容: AIソリューションの開発・販売、AIゲートウェイサービス「OrcaRouter」の日本独占提供、オープンソース音声AIモデル「Chroma」シリーズの開発

URL: https://www.flashlabs.ai/

Continuum AIについて

Continuum AIは、次世代AI推論インフラを開発する米国の研究機関です。「OrcaRouter」を中核製品として、マークアップゼロ・適応型ルーティング・エンタープライズグレードのガバナンス機能を備えたAIゲートウェイを世界中の開発者と企業に提供しています。

URL: https://www.continuum01.ai/

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

担当: 小林 光喜

Email: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/

※OrcaRouterはContinuum AIの商標です。

※Claude／Claude CodeはAnthropic, PBCの商標です。

※その他記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。