EarAcoustic Audioより、″誰もがより手軽に楽しめるフラッグシップサウンド″をテーマにHi-Fiへの原点回帰を目指した有線イヤホン『OSHUN-LTD』が登場

株式会社伊藤屋国際

株式会社伊藤屋国際は、Hi-Fiオーディオブランド、EarAcoustic Audio(イヤーアコースティックオーディオ)から、『OSHUN-LTD』を6月26日(金)より販売開始いたします。

OSHUN-LTD

"誰もがより手軽に楽しめるフラッグシップサウンド"をテーマに掲げ、Hi-Fiへの原点回帰を目指した有線イヤホン『OSHUN-LTD』が登場です。

同社より展開中の、"ELYSIAN FIELDS Series"の外伝的コンセプト、"UTOPIA Series"としての第一弾製品となります。

新たに定義されたフラッグシップの入門機

最適なインピーダンス(26Ω)と感度(110dB)の高効率設計により、様々なオーディオ環境で十分な音圧と豊かなダイナミックレンジを実現。

妥協した携帯性のオーディオ性能ではなく、新たに定義されたフラッグシップの入門機です。

ドライバー

デュアル磁気回路・デュアルキャビティを採用したシングルダイナミックドライバー構成。

従来のシングル磁気回路設計に比べ駆動力は約2倍に達し、振動の始動から減衰までの優れた制御性能を備えています。

電磁回路に依存することなく、精密な物理分域設計により極めて自然な周波数特性を実現しています。

ダイアフラムにはチタン合金に特殊メッキ加工を施したドームに、カーボンを使用したサスペンションが採用されています。

高剛性かつ軽量なドームは高音域の伸びを滑らかに、同時に分割歪みを極限まで抑制。

高減衰かつ優れた弾性を備えたサスペンションは中低音域を制御、微細なダイナミクスを損なうことなく適切な減衰を付与し、豊かな低音域の広がりを実現しています。

チューニング

極めて滑らかなボーカル再生に、同社基準となる標準周波数特性のデュアルコアチューニングを採用。

・低音域 (20-200Hz)

緩やかな盛り上がりを描く低音域は、過剰な重低音による圧迫感を目的とせず、自然で豊かな雰囲気を創出、低音域の土台が重要となるジャンルではまるで小型オーディオシステムの空間にいるかのような包囲感を実現しています。

・中音域 (200-2,000Hz)

中音域こそOSHUN-LTDの核心です。

ボーカルに独特で滑らかな響きを与え、シビランスを物理的に抑制、息継ぎの音や繊細な感情表現までをも描き出します。

・高音域 (2,000-20,000Hz)

心地良さに重点を置き、超高音域の伸びは星の煌めきのように美しく繊細に、トライアングルやシンバルの艶やかな響きを鮮明に再現し、長時間の試聴でも疲れにくいバランスに仕上がっています。

全体を通し、音楽のジャンルを選ばないバランスの良さと、ゆったりとした滑らかな聴き心地を両立。

中性的な音を基調に包み込むような空間の響きを融合し、リファレンス級イヤホンに匹敵する標準的な特性を実現しています。

キャビティ

耳介のデータを基に、コンサートホールにおける反射経路を小さなイヤホン内に再現。

奥行のある音場を構築し、左右の広がりを保ちつつ、前後の広がりにフォーカスを当てたステージの空間音響を彷彿とさせる高い臨場感をもたらします。

ハウジング

航空機グレードアルミニウム合金を槌目加工で成形、クリスタル調コーティング処理を施し、隕石を連想させる唯一無二の質感を実現しています。

耳元で煌めきを放つその姿は、オーディオ製品の枠を超え、まさしく宝飾です。

膨大な耳型データを基に成形されたハウジングの形状は、片側わずか6.8gの軽量仕様、長時間の使用や外耳道の狭い女性ユーザーでも快適にお使いいただいけます。

カラー(全4色)

SilverBlackGoldPlatinum

ケーブル

付属するケーブルには、銀メッキ単結晶銅OCC(2Pin-4.4mm)を採用。

Litz構造、低インピーダンス、過渡応答を維持し、低音域の伝送効率と高音域の導通性能を両立。

OSHUN-LTDの性能を最大限に引き出すケーブルが標準付属となります。

EarAcoustic Audioとは

2024年に中国・深圳で設立されたHi-Fiオーディオブランドです。超高品質なオーディオビジュアル体験を提供するために尽力し、繊細かつ正確な音楽再生に重点を置いています。独自の音響哲学と最新技術、エレガントかつシンプルなデザイン、そして長年の製造で培われた絶妙な職人技を融合したハイクオリティな音響製品を展開します。

“有線イヤホンのロマンは廃れない”。

■主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/57_1_e24f3f254daa3c92326517f186a847df.jpg?v=202606190951 ]

■価格等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/57_2_81d127c692b45aa9d569341629a8d7d8.jpg?v=202606190951 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/

※株式会社伊藤屋国際はEarAcoustic Audioの日本正規代理店です。