「ブティック・プロパティの、ビジネスデザインファーム」へブランドを刷新｜第一弾として、ホテル・旅館の投資判断分析サービス『market plus』をリリース

ソーシャルデザインパートナーズ株式会社

「想いを事業に、文化を価値に」を理念に場づくり事業を展開してきたソーシャルデザインパートナーズ株式会社（本社：東京都文京区千駄木、代表取締役：田中孝佳）は、自社のブランドを「ブティック・プロパティの、ビジネスデザインファーム。」として刷新し、コーポレートサイトを全面的にリニューアルいたしました。

設計と財務と運営が、ひとつの法人で地続きに連続している――その体制を、事業組成・運営設計・価値評価の三つの軸として整理しています。あわせて、このリブランディングの第一弾の打ち手として、価値評価ラインからスピンオフした、ホテル・旅館の投資判断のための分析サービス『market plus(https://sd-partners.co.jp/products/market-plus)』をリリースいたします。

ブティック・プロパティとは――後世に残すべき価値を持つ不動産

規模は小さくても、その土地でしか成り立たない。効率よりも先に、人の想いがある。そんな、後世に残すべき価値を持つ不動産を、当社は「ブティック・プロパティ」と呼んでいます。古民家、廃業した酒蔵、引き継ぎ手のない旅館――独自の文化や背景を持ちながらも、事業としてのハードルが高く、廃れていく個性的な場。それらを持続可能な事業へと変換することで、やがて世代を超えて承継されていく文化が生まれます。

今回のリブランディングは、この対象に向き合う当社の姿勢を、サイトとサービス体系の両面で明確に言語化したものです。

背景――効率の論理で見送られ、朽ちていく場に、順番を待たず向き合う

小規模でユニークな場は、人の想いに触れ、心でつながることのできる大切な空間です。一方で、仕組み化は難しく、参照できる前例も、確立された市場もありません。使える予算も、限られています。その条件で事業を成立させるには、最高水準のファイナンスや企画設計、そして高度なデジタル技術を必要とします。

ですが、そうした貴重なリソースは往々にして、大規模なアセットへと振り分けられていきます。社会にとって大切な場も、事業化が難しければ、ゆっくりと朽ちるのを待つしかない――そんな場面に、当社はこれまで何度も遭遇してきました。

型通りの収支なら、その土地でなくても成り立ちます。だからこそ当社は、型のない場で成立する収支を組むことに張り続けてきました。効率を理由に、残すべき価値が消えていくのを、見過ごしたくなかったからです。だから当社は、その順番を待たず、愚直に向き合うことにしました。

自らも当事者として、場をつくり、経営

当社自身も、たった8坪のバルから始まり、いまはオーベルジュや飲食店ブランドを自ら立ち上げ、経営しています。事業を組み立てる人間の隣には、料理やおもてなしで現場を担ってきた人間がいます。構想を描いて終わりにせず、体験として息づくところまで。それが、当社の使命です。ファイナンスから、一皿の余韻まで――その振れ幅を一つのチームで地続きに手がけられることが、当社の特徴です。

縁もゆかりもなかった島根に自らリスクを張り、津和野町・雲南市吉田町で歴史的建造物を活かす地域活性プロジェクト『若槻』をはじめとする拠点を、直営で運営しています。「できる」を超えて「やっている」という当事者の立場から、場づくりの難しさと価値を引き受けるためです。

刷新したサービス体系――事業組成／運営設計／価値評価

2025年10月に開業した「若槻 津和野」若槻 津和野のディナーコース（2026年7月より刷新予定）

今回のリブランディングにあわせ、パートナー企業へ提供する支援を三つの軸に整理しました。タグラインは「構想を、事業へ。事業を、文化へ。（Design Business as Culture）」です。

事業組成（Structuring）｜構想を、資本構造とともに描く

新規開発・承継・再生のいずれであっても、事業として成立する筋道を、コンセプトとファイナンスの両側から同時に設計し、抽象的なアイデアを投資家や金融機関に届く言語へと翻訳します。

運営設計（Operations）｜経営と現場に、血の通った設計を

意思決定はオーナーのもとに残したまま、当社が経営を預かります。設計にとどめるか、運営までお預かりするかは、案件ごとにご相談のうえで決めていきます。

価値評価（Valuation）｜現場の価値を、投資家の言語に翻訳する

投資・融資・承継の判断にあたって、数字の奥にある事業の実態まで踏み込んで評価します。算定書の発行ではなく、意思決定のための生きた材料づくりが役割です。

第一弾の打ち手『market plus』――価値評価ラインの一機能を、外部から単独で着手できるかたちに

このリブランディングの第一弾の打ち手として、新サービス『market plus』をリリースいたします。

『market plus』は、価値評価ラインの考え方を固定スコープのサービスとして取り出し、外部の投資家や事業会社が単独で着手できるかたちに整えたものです。ホテル・旅館の投資判断にあたり、市場分析・競合ADR・5年収支モデルを一気通貫で整え、マーケットの読みから投資判断までを、ひとつのロジックで結んだ成果物としてお渡しします。

注）なお本サービスの成果物は、公開情報と一定の前提に基づく客観的な市場分析・収支シミュレーションであり、不動産鑑定評価書ではなく、特定の投資・取引を勧誘・推奨するものではありません。記載の数値は前提に基づく推計であり、将来の成果・収益を保証するものではありません。

当社が描く未来――文化は、世代を超えて続く事業から生まれる

文化は、世代を超えて続く事業から生まれます。場に込められた想いを引き継ぎ、新たな事業として未来へ手渡していくこと。社名のソーシャルデザインパートナーズには、その決意を込めています。当社は今後も、その土地でしか成り立たない場を、世代を超えて続く事業として、当事者とともにかたちにしてまいります。新たなコーポレートサイト（https://sd-partners.co.jp）では、刷新したブランドメッセージと三つのサービス、そして『market plus(https://sd-partners.co.jp/products/market-plus)』の詳細をご覧いただけます。

［会社概要］

ソーシャルデザインパートナーズ株式会社（Social Design Partners, Inc.）は、「ブティック・プロパティの、ビジネスデザインファーム。」です。ファイナンスから、一皿の余韻までを手がけ、規模は小さくてもその土地でしか成り立たない、後世に残すべき価値を持つ不動産を、持続可能な事業へと変換しています。

自社でも、古民家レストラン『muku*roji』、地のものバル『MUJO』、地域活性プロジェクト『若槻』などのブランドを立ち上げ、経営しています。

〒113-0022 東京都文京区千駄木二丁目2番13号

代表取締役：田中孝佳

設立：2019年1月23日

URL：https://sd-partners.co.jp

［お問い合わせ］

ソーシャルデザインパートナーズ株式会社

広報担当：info@sd-partners.co.jp

https://sd-partners.co.jp