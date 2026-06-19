『クローズ』『WORST』正統続編 高橋ヒロシ先生最新作『ダストランド』第1巻発売!!縁のある数多くの著名人からアツいコメントが!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、青年漫画誌『ヤングチャンピオン』で連載中の『ダストランド』の第1巻を本日6月19日(金)に発売することをお知らせいたします。発売を記念して、高橋ヒロシ作品にご縁のある方々が寄せてくださった特別コメントをヤングチャンピオン公式X等にて公開いたします。また、いただいたコメントを使用した特別帯版コミックスを一部書店にて展開いたします。

高橋ヒロシ作品にご縁のある方々からの特別コメント(50音順・敬称略)

『ダストランド』第1巻表紙

■R-指定(Creepy Nuts)

■小栗旬

■小沢仁志

■金子ノブアキ

■ケンドーコバヤシ

■シルクロード(フィッシャーズ)

■土田晃之

■やべきょうすけ

これらの特別帯版コミックスは全国のTSUTAYA様(一部店舗を除く)にて展開いたします。

展開方法は店舗によって異なります。

無くなり次第終了となりますことご了承ください。

また、書店へのお問い合わせはお控えいただけますようお願いいたします。

実施店舗：https://tsutaya.tsite.jp/store-list/202606/book-260609-1.html

作品情報

タイトル：ダストランド

作者：高橋ヒロシ

レーベル：ヤングチャンピオン・コミックス

あらすじ：

鈴蘭男子高校が君臨する戸亜留市・空蝉地区。そこで“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた

少年・浅田陽羽利(ヒバリ)は母親を亡くした孤独から抜け出せずにいた。しかし、同じ棟に暮らす小林三蔵との出会いが、彼の青春を何よりも熱くかけがえのないものへと導いていく!!

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/