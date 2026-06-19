スリーシェイク所属のエンジニアが「Kubestronaut」に認定

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）に所属の川俣 裕紀が、「Kubestronaut」に認定されたことをお知らせします。

CNCFの認定資格制度「Kubestronaut Program」について：https://www.cncf.io/training/kubestronaut/(https://www.cncf.io/training/kubestronaut/)

■Kubestronaut Programとは

Cloud Native Computing Foundation（CNCF）が2024年3月に開始したプログラムで、Kubernetesのスキルを高め、継続的に学習してきたコミュニティリーダーを表彰するものです。Kubestronautに認定されるには以下の5つのKubernetes認定すべてに合格し、かつ各認定が有効期限内であることが条件です。

・Certified Kubernetes Administrator (CKA)

・Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

・Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

・Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA)

・Kubernetes and Cloud Security Associate (KCSA)

CNCFの認定資格制度「Kubestronaut Program」について：https://www.cncf.io/training/kubestronaut/

■選出された川俣 裕紀のご紹介

株式会社スリーシェイク Sreake事業部 川俣 裕紀

＜プロフィール＞

SaaS系自社サービスにおいてバックエンド開発およびGKEの設計・運用を経験した後、2024年11月にスリーシェイクへ入社。現在はSREとして、Kubernetesを中心としたコンテナ基盤の設計・運用、クラウドネイティブ技術の活用、セキュリティ対応、運用改善などに従事しています。Kubernetesやクラウドネイティブ技術を活用した、信頼性の高いプラットフォームの構築と運用を専門領域としています。

＜コメント＞

引き続き選出されて光栄です。

本年は、昨年度以上に登壇やブログといった形での情報発信を積極的に行い、AWSに関する技術的なアウトプットをさらに充実させていく所存です。 これまでの活動で得た学びや経験を活かし、会社の枠を超えて、AWSコミュニティ全体のさらなる発展に貢献できるよう努めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせや翻訳者への取材のご依頼は、下記までお願いします。

株式会社スリーシェイク Sreake事業部 蔵本

TEL：03-4500-7378

E-Mail：sreake-sales@3-shake.com

■「Sreake（スリーク） 」とは

「Sreake」は、スリーシェイクの主力事業であり、SRE(Site Reliability Engineering) の導入・実践に向けた伴走型コンサルティングサービスです。

金融、製造、小売、AI、メディアなど、技術力が求められる領域で、 Google の提唱するSRE の考え方に基づき、クラウドネイティブな技術導入、開発/運用プロセスの支援をしています。

Google Cloud、AWS、Kubernetes、Observability、DBRE、MLOps などの最新技術の知見を集約し、文化も含めた「インフラ」を整備し、企業の SRE 内製化をゴールとして支援します。

サービスサイト：https://sreake.com/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（ https://sreake.com/ ）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（ https://www.securify.jp/ ）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（ https://reckoner.io/ ）

フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance(リランス)」運営（ https://relance.jp/ ）

会社HP ：https://3-shake.com/