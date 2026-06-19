酒井若菜 芸能デビュー30周年記念写真集の表紙＆タイトルがついに解禁！ 7月4日（土）にはお渡し会イベントも開催！

株式会社講談社

俳優・酒井若菜（45）が、デビュー30周年記念写真集『ぴこぴこ。』を、自身のデビュー日である7月1日（水）に講談社より発売いたします。それに先駆けて表紙が解禁されました。

(C)佐内正史／講談社

選ばれたのは、台湾の静かな山あいの道で見せた、飾らない瞬間を切り取った一枚。

多くの雑誌で表紙を飾り一世を風靡した頃から時を経て、俳優、作家としての確固たる道を進みたどり着いたデビュー30周年。穏やかな輝きをたたえる「酒井若菜の現在」を写したこの本を象徴するカットとなっています。

また、7月4日（土）には六本木蔦屋書店にて「サイン入り写真集 お渡し会」イベントも開催。酒井がイベント等でファンの前に立つのは、13年前、前回の写真集発売時以来。貴重なこの機会をお見逃しなく。現在、先着にて予約受付中です。

＜予約受付ページ＞

予約期間：6月23日（火）23:59まで ※なくなり次第終了

予約はこちらから(https://store.tsite.jp/roppongi/event/shop/54745-1636240530.html)

プロフィール

酒井若菜（さかい・わかな）

栃木県出身。’96年、芸能界デビュー。『FRIDAY』をはじめ多くの雑誌で表紙を飾り人気を博したのち、『池袋ウエストゲートパーク』、『木更津キャッツアイ』などのTVドラマ出演を機に俳優としての存在感を高める。’08年、初めての自著となる小説を発表後、エッセイ本の刊行、文学誌への寄稿など作家としての活躍も注目されている。

書籍概要

■タイトル：酒井若菜 写真集『ぴこぴこ。』

■著者：酒井若菜

■撮影：佐内正史

■発行：講談社

■発売日：2026年7月1日（水）

■価格：3,960円（税込）