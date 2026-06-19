てにをは×りいちゅで贈る、掟破りミステリー。「また殺されてしまったのですね、探偵様」Blu-ray BOXが2026年9月25日(金)より発売決定！
公式HP :
https://www.tbs.co.jp/anime/matakoro/
公式X :
https://x.com/detectiv_sd?lang=ja
★特製ブックレットには、有名ボカロP・てにをは先生書き下ろしのショートストーリーが封入！
★アニメファンだけでなく没入できる本格ミステリー作品のアニメを彩るキャストのオーディオコメンタリー付き！
▼「また殺されてしまったのですね、探偵様」Blu-ray BOX商品情報
■発売日
2026年9月25日（金）
■価格
33,000円（税込）
■特典
【封入特典】
・てにをは先生書き下ろしSS入り特製ブックレット
【音声特典】
・キャストによるオーディオコメンタリー
【仕様特典】
・描きおろしイラスト使用特製ケース
【映像特典】
・PV集
※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります
発売元：株式会社クロックワークス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会
▼「また殺されてしまったのですね、探偵様」作品情報
■キャスト
追月朔也：安田陸矢
リリテア：若山詩音
灰ヶ峰ゆりう：青山吉能
ベルカ＆フィド：高田憂希
シャルディナ：釘宮理恵
漫呂木薫太：小西克幸
■スタッフ
原作：てにをは（MF文庫J「また殺されてしまったのですね、探偵様」/KADOKAWA刊）
キャラクター原案：りいちゅ
監督：直谷たかし
シリーズ構成：井上美緒
キャラクターデザイン：熊田明子
色彩設計：小野寺笑子
美術監督：根本邦明
美術：草薙
撮影監督：山本弥芳
音響監督：吉田光平
音響制作：INSPIONエッジ
音楽：睦月周平
音楽制作：日音
アニメーション制作：ライデンフィルム
■ストーリー
伝説の名探偵の息子、追月朔也。探偵としての実力は父親に遠く及ばないが、それを気に病むこともなく、地味な依頼を好む半人前の高校生探偵。朔也は普通の人間にはない体質を持っていた。殺される度に生き返るのだ。そして行く先々で殺人事件に巻き込まれては、殺されてしまう。
奇怪な体質を持つ朔也の復活をいつも膝枕で迎えるのは、優秀な助手のリリテア。
「また殺されてしまったのですね、探偵様」。
「……らしいね」。
探偵として、被害者として、文字通り命懸けで事件を解決していく掟破りミステリー、開幕。