てにをは×りいちゅで贈る、掟破りミステリー。「また殺されてしまったのですね、探偵様」Blu-ray BOXが2026年9月25日(金)より発売決定！

株式会社ハピネット

公式HP :https://www.tbs.co.jp/anime/matakoro/公式X :https://x.com/detectiv_sd?lang=ja

★特製ブックレットには、有名ボカロP・てにをは先生書き下ろしのショートストーリーが封入！

★アニメファンだけでなく没入できる本格ミステリー作品のアニメを彩るキャストのオーディオコメンタリー付き！

▼「また殺されてしまったのですね、探偵様」Blu-ray BOX商品情報

■発売日

2026年9月25日（金）

■価格

33,000円（税込）

■特典

【封入特典】

・てにをは先生書き下ろしSS入り特製ブックレット

【音声特典】

・キャストによるオーディオコメンタリー

【仕様特典】

・描きおろしイラスト使用特製ケース

【映像特典】

・PV集

※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会

▼「また殺されてしまったのですね、探偵様」作品情報

■キャスト

追月朔也：安田陸矢

リリテア：若山詩音

灰ヶ峰ゆりう：青山吉能

ベルカ＆フィド：高田憂希

シャルディナ：釘宮理恵

漫呂木薫太：小西克幸

■スタッフ

原作：てにをは（MF文庫J「また殺されてしまったのですね、探偵様」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：りいちゅ

監督：直谷たかし

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：熊田明子

色彩設計：小野寺笑子

美術監督：根本邦明

美術：草薙

撮影監督：山本弥芳

音響監督：吉田光平

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：睦月周平

音楽制作：日音

アニメーション制作：ライデンフィルム

■ストーリー

伝説の名探偵の息子、追月朔也。探偵としての実力は父親に遠く及ばないが、それを気に病むこともなく、地味な依頼を好む半人前の高校生探偵。朔也は普通の人間にはない体質を持っていた。殺される度に生き返るのだ。そして行く先々で殺人事件に巻き込まれては、殺されてしまう。

奇怪な体質を持つ朔也の復活をいつも膝枕で迎えるのは、優秀な助手のリリテア。

「また殺されてしまったのですね、探偵様」。

「……らしいね」。

探偵として、被害者として、文字通り命懸けで事件を解決していく掟破りミステリー、開幕。