てにをは×りいちゅで贈る、掟破りミステリー。「また殺されてしまったのですね、探偵様」Blu-ray BOXが2026年9月25日(金)より発売決定！

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株式会社ハピネット





公式HP :
https://www.tbs.co.jp/anime/matakoro/
公式X :
https://x.com/detectiv_sd?lang=ja


★特製ブックレットには、有名ボカロP・てにをは先生書き下ろしのショートストーリーが封入！


★アニメファンだけでなく没入できる本格ミステリー作品のアニメを彩るキャストのオーディオコメンタリー付き！



▼「また殺されてしまったのですね、探偵様」Blu-ray BOX商品情報


■発売日


2026年9月25日（金）



■価格


33,000円（税込）



■特典


【封入特典】


・てにをは先生書き下ろしSS入り特製ブックレット



【音声特典】


・キャストによるオーディオコメンタリー



【仕様特典】


・描きおろしイラスト使用特製ケース



【映像特典】


・PV集


※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります



発売元：株式会社クロックワークス


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会



▼「また殺されてしまったのですね、探偵様」作品情報


■キャスト


追月朔也：安田陸矢


リリテア：若山詩音


灰ヶ峰ゆりう：青山吉能


ベルカ＆フィド：高田憂希


シャルディナ：釘宮理恵


漫呂木薫太：小西克幸



■スタッフ


原作：てにをは（MF文庫J「また殺されてしまったのですね、探偵様」/KADOKAWA刊）


キャラクター原案：りいちゅ


監督：直谷たかし


シリーズ構成：井上美緒


キャラクターデザイン：熊田明子


色彩設計：小野寺笑子


美術監督：根本邦明


美術：草薙


撮影監督：山本弥芳


音響監督：吉田光平


音響制作：INSPIONエッジ


音楽：睦月周平


音楽制作：日音


アニメーション制作：ライデンフィルム



■ストーリー


伝説の名探偵の息子、追月朔也。探偵としての実力は父親に遠く及ばないが、それを気に病むこともなく、地味な依頼を好む半人前の高校生探偵。朔也は普通の人間にはない体質を持っていた。殺される度に生き返るのだ。そして行く先々で殺人事件に巻き込まれては、殺されてしまう。


奇怪な体質を持つ朔也の復活をいつも膝枕で迎えるのは、優秀な助手のリリテア。


「また殺されてしまったのですね、探偵様」。


「……らしいね」。


探偵として、被害者として、文字通り命懸けで事件を解決していく掟破りミステリー、開幕。