『いつも機嫌のいい人が考えていること』ミレービスケットが登場！（非売品）「やなせたかし」氏が描かれた「ミレーちゃん」と「和田ラヂヲ」氏が描かれた書籍イラストが奇跡のコラボ

株式会社sooupコンサルティング

管理部門・バックオフィス支援を展開する株式会社sooupコンサルティング(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：和田 博信)は、sooupコンサルティング創立10周年記念事業の一環として、ミレービスケット（有限会社野村煎豆加工店 本社：高知県高知市）と「いつも機嫌のいい人が考えていること」の書籍とのコラボレーション商品（非売品）を作成することになりましたのでご報告いたします。

「いつも機嫌のいい人が考えていること」コラボミレービスケット（１）「いつも機嫌のいい人が考えていること」コラボミレービスケット（２）

本商品のパッケージでは、ミレービスケットでおなじみの「やなせたかし」氏が描かれた「ミレーちゃん」と和田ラヂヲ氏が描かれた『いつも機嫌のいい人が考えていること』のイラストが奇跡のコラボレーション。著者である和田博信のイラストを交えたユニークなパッケージになっております。

但し本商品の発売予定はございません。主に『いつも機嫌のいい人が考えていること』書籍関連イベントでの配布やSNSキャンペーンでのプレゼント企画などで活用する予定です。

■現時点での主な配布予定イベント 2026年6月19日現在

・2026年7月4日（土）第8回sooup優駿特別 in 高知競馬場 開催時、PRブースにて

※詳細はこちらでご確認ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000155962.html

・2026年7月5日（日）『いつも機嫌のいい人が考えていること』発売記念トークイベント

in高知蔦屋書店

※詳細はこちらでご確認ください。https://store.tsite.jp/kochi/event/

・2026年7月17日（金）sooupコンサルティング設立10周年記念講演会 in としま区民ホール

・著者X（https://x.com/sooupconsulting）にて実施予定の各種キャンペーン など

■「ミレービスケット」とは



焼いてから、さっと油で “揚げて” 仕上げているビスケット。豆を揚げた油をブレンドして揚げているため、独特の香ばしさがあり、程よい塩っ気と、ビスケットならではの優しい味わいは、いまや、高知県のみならず全国で子どもから大人まで、世代を超え愛される味です。また、野村の「ミレービスケット」のパッケージには、高知県出身でアンパンマンの原作者でもある「やなせたかし」氏が描かれた「ミレーちゃん」が微笑んでいることでも知られています。

著者和田博信の親戚が営んでいる会社であり、40年以上愛した味です。幼い時に出来立てほかほかのミレービスケットを試食させてもらったときには、感動のおいしさでした。

■有限会社野村煎豆加工店

大正12年、豆類の加工販売を行う「野村商店」として創業。豆菓子や甘納豆製造を中心に行い、お茶のおともや、お酒のおつまみなど日常の中の休息時間に「いつもあるもの」を高知県民にお届けしてきたメーカーです。昭和30年頃から、野村の「ミレービスケット」の製造を開始しています。

公式サイト： https://nomura-net.co.jp/

■ 商品概要

野村煎豆加工店

商品名 ：ミレービスケット 4連ビスケット

参考価格 ：非売品

内容量 ：30g×4

特 長 ：ミレービスケットは、ほんのり甘い味がクセになるビスケットです。

■ 著者プロフィール和田 博信（わだ ひろのぶ）

「いつも機嫌のいい人が考えていること」コラボミレービスケット（３）。「いつも機嫌のいい人が考えていること」コラボミレービスケット（４）

1977年愛知県生まれ。高知県育ち。sooupコンサルティング代表取締役。

日本サムスン、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング、ＥＹ税理士法人を経て、2006 年フルライン株式会社に参画、2016 年sooup コンサルティング創業。

現在は管理部門支援を行い、東レやロイヤルホテルなどの大企業からベンチャー企業まで、累計660社以上のコンサルティングに携わる。

これまでに累計1000 億円超の収益改善を実現し、3600 件以上のクライアントの社内外で課題解決したノウハウを「落としどころの本質」として企業・団体研修も実施。

高知県をこよなく愛しており、高知県に6 年連続企業版ふるさと納税を行う。

高知競馬場での協賛レースsooup優駿は今年で8回目を数える。

本書が初の著書。

X：https://x.com/sooupconsulting

■ 書籍の概要

タイトル：いつも機嫌のいい人が考えていること

著 者：株式会社sooupコンサルティング 代表取締役 和田博信

価 格：1,600円（税抜）

ページ数：256ページ

判 型：A５判

ISBN ：978-4868380450

出版社名：総合法令出版

Amazon、楽天ブックス他各種サイト及び全国の書店で好評発売中！！

Amazonページ：https://amzn.asia/d/01wW2yVq

【株式会社sooupコンサルティング 会社概要】

所在地 ：東京都豊島区東池袋3-21-18 第一笠原ビル4階

代表者 ：代表取締役社長 和田 博信

設 立 ：2016年7月1日

事業内容 ：管理部門・バックオフィスコンサルティング事業

企業サイト：https://sooupconsulting.co.jp/