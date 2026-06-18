【ホテルグランヴィア和歌山】～夏休み企画～ホテルで過ごす涼しくて甘いひととき　ホテルズカフェパスワードにて「ケーキバイキング」を7月18日(土)、19日(日)開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア和歌山（和歌山県和歌山市、代表取締役社長 武田雅夫）の1階 ホテルズカフェ パスワードでは、夏休みのスタートを彩る企画として、毎回大好評をいただいている「ケーキバイキング」を、2026年7月18日（土）、19日（日）の2日間限定で開催いたします。ホテルパティシエが心を込めて作ったケーキを心行くまで堪能できるのも楽しみのひとつです。涼しい快適なホテル空間で、ご家族・ご友人と甘いひとときをお過ごしください。

ケーキバイキング7月開催

概要は以下のとおりです。

【日時】

2026年7月18日(土)・19日(日) 14:30～17:00

【料金】(60分制)

一般価格 大人 \3,900 / お子様(4～12歳) \2,000

会員様 大人 \3,705 / お子様(4～12歳) \1,900 一般価格より5％割引

※3歳以下は無料

【場所】

1階 ホテルズカフェパスワード

【メニュー一例】

ケーキ(いちごショート、バスクチーズケーキ、フルーツパラダイス、国産栗モンブランなど)

ソフトクリーム

※一部商品は無くなり次第終了

【ドリンク】

コーヒー・紅茶 ※セルフサービス

【予約】

電話：073-425-2156(10:00～16:00)

ケーキバイキングのポイント

予約する :https://www.tablecheck.com/ja/shops/granvia-wakayama-password-pickup/reserve※ご予約受付は6月19日(金)10：00～１.多彩なスイーツが食べ放題！

苺ショートケーキ、バスクチーズケーキや国産栗のモンブランなどホテルのパティシエが丁寧につくりあげたスイーツや、ソフトクリームがずらりと並びます。夏休みのひとときにふさわしい、大人からお子様まで誰もが笑顔になれるラインナップです。

パティシエ自慢のケーキがずらり(前回風景)２. お気に入りのケーキが見つかるかも？

普段「ホテルズカフェパスワード」のショーケースに並んでいるケーキもバイキングメニューとして登場します。気になっていたケーキを一度に味わえる贅沢なチャンス。お好みのケーキを見つけて、ぜひ当ホテルのファンになってみませんか。※一部通常販売していない商品もございます。

お気に入りのケーキ一緒に甘いひとときを…３. 暑い夏に嬉しい、涼しく快適なホテル空間

会場は、アクセスも抜群なJR和歌山駅から徒歩２分の「ホテルズカフェ パスワード」。夏の暑さを忘れさせてくれる涼しく快適な空間で、ご家族やご友人と一緒に、甘いひとときをお過ごしいただけます。

ホテルズカフェパスワードはJR和歌山駅から徒歩２分

※表示料金には消費税・サービス料15％が含まれております。

※写真は全てイメージです。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

■詳しくは下記のURLよりご覧ください。

https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

ホテルグランヴィア和歌山について

JRホテルメンバーズWESTERポイント

歴史がつちかってきた伝統と文化、紀州五十五万五千石の城下町、和歌山。好立地なアクセス拠点として、宿泊・宴会場・レストラン の諸施設を完備する「ホテルグランヴィア和歌山」。紀州路の人情風情にふれ、心のゆき届いた気配りと アットホームな雰囲気でおもてなしいたします。

（https://www.granvia-wakayama.co.jp/）

JR 西日本ホテルズについて

ホテルグランヴィア和歌山

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012(https://page.talkappi.com/?f=hotels-westjr-hp&id=2200000012)