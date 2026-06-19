お墓の経済的困窮者に救済の手を。「供養はどなたにも平等に」合同会社みかげが、兵庫・大阪限定で「墓じまい・納骨」の月1件特別支援プランを開始。同時に協力寺院・事業者の募集へ

合同会社みかげ

墓じまい・終活総合サポートを展開する合同会社みかげ（本社：兵庫県川西市、代表：末吉智明、以下「みかげ」）は、2026年6月18日より、経済的な理由からお墓の管理や墓じまい、納骨を諦めざるを得ない生活困窮世帯（生活保護受給世帯、ひとり親家庭など）を対象とした「月1件限定・特別支援プラン」を兵庫県および大阪府エリアにて開始いたします。

また、本取り組みを一時的なボランティアに留めず、地域一体となった持続可能な仕組みにするため、閉眼供養（魂抜き）を無償または低額で厳修していただける僧侶・寺院、およびご遺骨の安価な受け入れ先（永代供養墓など）となるパートナーの募集を同時に開始いたします。

◆背景と開発への想い：現場で直面した「供養の格差」

昨今の物価高騰や社会的孤立を背景に、「お墓を維持できないが、墓じまいの費用が払えない」「遺骨を納める場所がない」という切実なご相談がみかげに寄せられる機会が増加しています。

日々お墓の現場に立つ中で、代表の末吉智明は「経済的な理由だけで、大切なご供養の機会や、家族が前を向いて再出発するための節目を諦めてほしくない。『供養はどなたにも平等にあるべきもの』ではないか」という強い危機感を抱き、この度、自社のリソースを投じた救済プランの立ち上げを決意いたしました。

◆「特別支援プラン」の仕組みと持続可能性への工夫

本プランは、単なる自己犠牲的なボランティアではなく、自社の閑閑期や急な空き時間を有効活用する「スケジュール一任型」を導入することで、ビジネスとしての持続可能性を保っています。

みかげが全額負担する費用： 車両代、職人の人件費、作業費、現地への交通費

お客様にご負担いただく費用： 石材等の処分費用（産業廃棄物処理の実費）、および公的手続き費用のみ

対象条件：

兵庫県および大阪府にお墓がある、または在住の方（当面の間）

生活保護受給世帯、ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）、その他経済的困窮を証明できる方

不正利用防止のため、申込者本人が墓地使用名義人となってから3年以上が経過していること

「供養はどなたにも平等に」- 経済的な不安を抱える方への小さなお手伝いと、共に支えるパートナー（寺院・事業者）の募集イメージ

◆共に支える「和」のパートナー（協力先）を募集

みかげでは、お墓の撤去・解体工事（墓じまい）の大部分を負担することは可能ですが、お墓を片付ける前に行う「閉眼供養（魂抜き）」や、取り出したご遺骨をお納めする「永代供養先・納骨先」の確保が今後の大きな課題となっています。

そこで、この志に共感し、お気持ち（低額のお布施等）でのお勤めが可能な僧侶・寺院様や、安価または無償での合祀を受け入れてくださる霊園・寺院様、また行政手続きや遺品整理等で協力し合える終活関連事業者様からのご連絡をお待ちしております。一社では小さな力ですが、地域で手を携えることで、確実に行き場を失うお墓とご遺骨を救う「支援の輪」を広げてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： 合同会社みかげ

担当者名： 末吉智明

TEL： 0120-933-852（通話料無料）

Email： info@mikage-ishi.com

URL： https://www.mikage-ishi.com

本取り組み詳細ページ： https://www.mikage-ishi.com/2026/06/18/support-plan/