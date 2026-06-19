北海道エリアでロードサービス事業を開始

株式会社AOZORA COMPANY

中古車販売事業および自社ローン事業を展開する株式会社AOZORA COMPANY（本社：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1、代表取締役：高橋拓巳）は、2026年6月13日、北海道エリアにおける顧客サポート体制強化の一環として、ロードサービス事業を開始したことを発表いたします。

本事業では、車両トラブルや事故発生時に迅速な対応を行うため、専用積載車および代車用レンタカーを配備し、お客様の移動手段確保と早期復旧をサポートいたします。

サービス内容は、故障車両のレッカー搬送、事故車両の搬送対応、自走困難車両の引き上げ、修理工場への搬送手配、代車用レンタカーの貸出、販売車両購入者へのアフターサポートなど、包括的な支援体制を構築しています。

同社がロードサービス事業に参入した背景には、北海道の地域特性があります。北海道は広大なエリア特性を持ち、自動車は生活に欠かせない移動手段となっている一方で、故障や事故が発生した際には、移動手段の確保や修理先への搬送が大きな課題となるケースが多く見られます。

特に冬季においては、路面凍結や積雪による車両トラブルの発生リスクが高まり、迅速な対応体制の重要性がより一層高まっています。

当社では「車を販売して終わりではなく、その後のカーライフを支える」という考えのもと、ロードサービス体制の構築を進めてまいりました。

代表取締役の高橋拓巳氏は「私たちは中古車販売会社ですが、本当に大切なのはお客様が購入後も安心して車に乗り続けられることだと考えています。

北海道では車が生活インフラそのものであり、故障や事故によって移動手段を失うことは大きな負担になります。

今回のロードサービス事業開始を通じて、販売だけではなく、お客様のカーライフ全体を支える企業として成長してまいります」とコメントしています。

今後の展望として、同社は北海道エリアでのサービス提供実績をもとに、全国の店舗エリアへロードサービス事業を順次拡大する予定です。

また、レッカーサービス、レンタカーサービス、保証サービスを連携させることで、車両購入からアフターサポートまで一貫して提供できる体制の構築を目指してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/