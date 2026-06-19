【最新トレンド】物流業界のM&A動向レポートを公開 ――価格転嫁と効率化の進展で増収増益基調を維持

フーリハン・ローキー株式会社

米投資銀行フーリハン・ローキー（Houlihan Lokey, Inc.／ニューヨーク証券取引所上場：HLI）の日本法人であるフーリハン・ローキー株式会社は、各業界別のM&A動向における独自の洞察を示す「セクターレポート(https://japan.hl.com/insight/sector-report)」を公開しております。

この度、物流業界各社（国際貨物フォワーダー／3PL／トラック企業物流／宅配便／倉庫／外航海運）の2025年度決算概要をもとに分析を行い、M&A動向レポートを公開しました。

＜調査結果サマリー＞

物流業界、価格転嫁で国内事業は成長継続も、地政学リスクなどを背景に海運事業は低迷

人件費・燃料費・委託費などのコスト上昇が続く中、国内物流業界は価格改定と輸送効率化を背景に2025年度も増収増益基調を維持した。特にトラック企業物流業界では価格転嫁が進展し収益改善が顕著。

一方、外航海運では市況悪化や地政学リスクを背景に減益となった。過去のM&Aに伴うのれん減損も複数企業で確認されている。

2026年度もコスト増は継続するが、料金改定や事業効率化を通じた成長が見込まれる。

（レポート詳細： https://japan.hl.com/insight/business-services/132216 ）

適正料金の収受が収益成長を牽引

- 物流企業各社は、新規・既存顧客との取引拡大、価格改定の浸透、運行効率化の進展により大幅な増益を達成。コスト増局面でも価格転嫁が進んだ点が大きな特徴となっている

外航海運は減益、減損も利益を圧迫

- 2026年度も各種コスト増による利益圧迫は継続するものの、新規・既存顧客との取引拡大や料金改定、収益性改善施策により、業界全体として引き続き増収増益が見込まれている

株価は上昇、M&Aはクロスボーダーおよび成長領域への投資が加速

＜調査概要＞

＜当社ビジネスサービスグループのご案内＞

- 直近1年間の株価は、好調な決算を背景に業界全体として上昇傾向にあり、バリュエーション指標は前年比で概ね増加しているが、TOPIX比で伸び率は限定的- M&Aについては、2026年に入り、物流大手各社によるグループ内再編や地方中小運送会社の承継型買収が相次ぐ中、直近ではNX HDによるカナダ3PL企業買収や、センコーHDによるコールドチェーン投資など、クロスボーダーおよび成長領域への投資が加速している。アクティビストによる株式保有を契機としたM&Aの加速など、今後の動きは注視が必要[表: https://prtimes.jp/data/corp/142899/table/10_1_533457b0d9e2f11771985201fadb45be.jpg?v=202606190951 ]

フーリハン・ローキーのビジネスサービスグループは、ITサービス、ソフトウェア/SaaS、フィンテック、BPO・人材サービス、物流、建設、環境サービス、ファシリティマネジメント等のセクターをカバーし、M&Aアドバイザリー、資金調達、財務リストラクチャリングおよび財務・バリュエーションアドバイザリーにおいて、高い評価を得ています。各セクターにおいて主要なストラテジック・ファイナンシャルバイヤーそれぞれとシニアレベルで深い関係を構築しており、クライアントに対して戦略的パートナーや買い手候補のご紹介、資金調達サポート等、最善のソリューションを提供しています。

＜セクターレポートのアーカイブ＞

詳細を見る :https://japan.hl.com/industry-coverage/business-services

当社ウェブサイト(https://japan.hl.com/insight/sector-report)にてご覧いただけます。

＜お問合せ先＞

フーリハン・ローキー株式会社

マーケティング部

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フーリハン・ローキーについて

フーリハン・ローキー（Houlihan Lokey, Inc. NYSE:HLI）は、企業、機関投資家、投資ファンド、および政府機関に対し、独立した立場から戦略的・財務的な助言を提供する、世界トップクラスの投資銀行です。独自の深い業界知識と広範なグローバル・ネットワークを背景に、信頼を礎としたパートナーシップを重視し、M&A、キャピタル・ソリューション、事業再生（フィナンシャル・リストラクチャリング）、財務・評価アドバイザリーの各分野において、革新的かつ統合的なソリューションを提供しています。また、業界屈指の圧倒的な成約実績から得られる、客観的データに基づいた独自の視点を活用することで、クライアントの最も重要な目標達成において確固たる価値を提供しています。

公式ウェブサイト https://japan.hl.com/

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