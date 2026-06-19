「最大2/3補助」で初めての外国人雇用を後押し　札幌市・NINAITE共催セミナーに想定1.5倍の140名超　アーカイブ配信・セミナー資料配布開始

株式会社NINAITE

株式会社NINAITE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 横山三四郎）は、札幌市と共同主催する「令和8年度外国人受入・定着支援事業」のキックオフセミナーを2026年6月3日に開催し、定員90名のところ140名超の参加を得て満員御礼となりました。本日より、同セミナーのレポート記事を当社HPで公開、あわせてアーカイブ映像と投影資料・補助金活用資料の配布をご希望の企業様向けに開始しました。

▼お申込み・お問い合わせ

https://ninaite.ne.jp/sapporo2026

▼イベントレポート

https://ninaite.ne.jp/knowledge/2276/

■ 背景：「いつでも採用できる」時代の終わり

2026年6月3日 EZO HUB SAPPOROで開催

2024年の特定技能受入上限措置の導入を受け、2026年3月には外食分野で新規入国の受入れが停止されました。業界では飲食料品製造・建設・介護・農業も2028年頃の上限到達が予測されており、北海道の中小企業が特定技能を活用できる残り時間は限られています。札幌市は政令指定都市20市のうち、全労働者に対する外国人材の割合が18番目という現状にあり、本事業はこれから動き出す企業を支援するものです。

■ セミナー実施概要

開催日：2026年6月3日（水）13:30～16:00

会場：EZO HUB SAPPORO（札幌市東区）

参加者：合計140名超（現地100名／オンライン40名以上）

取材：TVh（テレビ北海道）、北海道新聞ほか

第一部：宮城勇也（NINAITE 取締役 事業本部長）による講演「特定技能制度の最新動向と、北海道のリアル」

第二部：クロストーク「外国人材の定着、現場のリアル」

ゲスト：森 美奈氏（社会福祉法人光の森学園）／北氏 智弘氏（株式会社クロボ）

札幌市から本事業案内、参画3社（NINAITE／キャリアバンク／ONODERA USER RUN）によるサービス紹介

閉会あいさつ：庄中氏（札幌市 経営雇用支援担当局長）

■ 公開コンテンツ

セミナーレポート：NINAITE公式HPにて公開

URL：https://ninaite.ne.jp/knowledge/2276/(https://ninaite.ne.jp/knowledge/2276/)

■ 申込者限定コンテンツ

・アーカイブ映像

・投影資料および補助金活用資料（PDF）

▼お申込みはこちら

https://ninaite.ne.jp/sapporo2026

■ 令和8年度外国人受入・定着支援事業について

主催：札幌市働きやすいまち推進協議会（札幌市・札幌商工会議所・連合北海道札幌地区連合会）

協力：北海道労働局

実施運営：株式会社NINAITE

対象：札幌市内に拠点を持つ中小企業（外国人雇用未経験企業を優先）

補助内容：特定技能制度による受入費用の最大2/3を補助（諸条件あり）

■ 株式会社NINAITEについて

NINAITEは2018年創業、北海道札幌市を拠点に、「現場×テクノロジー」で企業と外国人材の双方に伴走する登録支援機関です。特定技能外国人紹介・支援、農業派遣、外国人雇用OS「ninaite.ai」、自社日本語学校「NINAITE INDONESIA」（インドネシア・ジョグジャカルタ）など、複数の事業を展開しています。

会社名：株式会社NINAITE

代表者：代表取締役社長 横山三四郎

所在地：北海道札幌市中央区北5条西9丁目5 BYYARD N5W9 3階

設立：2018年7月

公式HP：https://ninaite.ne.jp/

ninaite.ai：https://ninaite.ne.jp/ninaiteai

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NINAITE 広報担当

E-mail：info@chomolungma.co.jp

TEL：011-311-6759